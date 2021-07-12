  • BIST 1.374,130
  • Altın 499,60
  • Dolar 8,6300
  • Euro 10,2000
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, İnönü Şehitlerini Andı

» »
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), İnönü’de yaşayan ve 1958 yılında Rumlar tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen 11 Kıbrıslı Türkü andı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, İnönü Şehitlerini Andı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), İnönü’de yaşayan ve 1958 yılında Rumlar tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen 11 Kıbrıslı Türkü andı.

GKK Basın Bürosundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“12 Temmuz 1958 tarihinde, Rumların Enosis hayaline karşı çıkan Kıbrıs Türk halkını sindirmek amacıyla, silahlı terör örgütü EOKA’cı Rumlar tarafından yapılan zalim saldırılar sonucu, İnönü’de yaşayan 11 Kıbrıslı Türk, çalışmak üzere köylerinden Gazimağusa’ya gittikleri sırada pusuya düşürülerek şehit edilmiştir. İnönü Şehitleri’ni şehit edilişlerinin 63’üncü yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava sıcaklığı 42 dereceye çıkacak!12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:42
  • Güneyde yeniden kapanma korkusu12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:55
  • BKP MYK'dan Türkiye'nin giriş yasağı kararına kınama12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:49
  • Rum Basını: Maraş İçin Kritik Günler12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:06
  • Kuzey ve güney arasındaki geçişler bugün seviye 3’e çıkarıldı12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:01
  • Girne Belediyesi Gençlik Platformu, “Doğa Yürüyüşü ve Bisiklet Sürüşü” etkinliği düzenledi12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:52
  • Haftalık Trafik Raporu Yayınlandı: 53 Trafik Kazası Meydana Geldi12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:43
  • Bakanlar Kurulu toplantısı başladı12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:41
  • "Korkutmak için" 40Stg ve 500TL yanında araç evraklarını çaldılar12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:25
  • Paşaköy ve Gayretköy'de iki ayrı yangın12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti