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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, resepsiyon düzenledi...

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 48’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 66’ncı ve Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü yıl dönümü nedeniyle dün akşam Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Boğaz Karargahı’nda resepsiyon düzenlendi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, resepsiyon düzenledi...

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, resepsiyonda yaptığı konuşmada, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türkü'nün varoluşu açısından çok önemli bir tarih olduğuna işaret etti.

Osmanlı devletinin 453 yıl önce adaya gelişiyle oluşan huzur ve güven ortamının, 1878’de Osmanlı’nın ayrılmasıyla son bulunduğunu ve Kıbrıs Türkü'nün 1974’e kadar karanlık bir dönemden geçtiğini belirten Tümgeneral Aytaç, bu dönemde Rumlar tarafından yok edilmeye çalışılan Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi verdiğini kaydetti.

1 Ağustos 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulmasıyla, Kıbrıs Türkü'nün örgütlü bir direniş ortaya koymaya başladığını ifade eden Tümgeneral Osman Aytaç, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı’yla adada uzun yıllardır özlenen barış, huzur ve istikrarın yeniden tesis edildiğini belirtti.

TMT’nin görevini 1 Ağustos 1976’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na devrettiğini belirten Tümgeneral Aytaç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın her zaman halkın güven ve huzur içinde yaşamasını sağlayacak azim ve kararlıkta olduğunu vurguladı.

Aytaç, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tüm personeliyle KKTC’nin varlığını, devletin bütünlüğünü, kutsal vatan topraklarını ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ inancıyla korumaya devam edecek, şanlı bayraklarımızı sonsuza dek göklerde dalgalandıracaktır" dedi.

Üst düzey devlet ve hükümet yetkililerinin de katıldığı resepsiyonda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tanıtım filmi gösteriminin ardından Piyade Yüzbaşı Metin Akyol tarafından TMT Andı okundu.

Gecede, KKTC Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Tuğrul Enver Töre ve Bando Komutanlığı'nın müzik dinletisi, Girne Belediyesi ve Yeni Flarmoni Çok Sesli Koro konseri, Bando Komutanlığı Hafif Müzik Ekibi müzik dinletisi de yer aldı.

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