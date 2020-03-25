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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı: Tüm personel sağlık taramasından geçirildi

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı: Tüm personel sağlık taramasından geçirildi
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı: Tüm personel sağlık taramasından geçirildi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, tüm personelin sağlık taramasından geçirildiğini ve koronavirüse rastlanmadığını açıkladı…

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, koronavirüse karşı tarama yapıyor…

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca koronavirüs enfeksiyonuna karşı askeri tabipler tarafından tüm personel sağlık taramasından geçirilmiş ve periyodik olarak tarama yapılmaya devam etmektedir. Yapılan taramalar sonucunda koronavirüse rastlanılmamıştır”

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