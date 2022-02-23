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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na Askeri Öğrenci Alınacak

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na Askeri Öğrenci Alınacak
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na Askeri Öğrenci Alınacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na, 2022 - 2023 Eğitim Öğretim yılı için askeri öğrenci alınacak. 
 

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı askeri öğrenci temin faaliyetleri kapsamındaki başvuruların 30 Mayıs – 1 Temmuz tarihleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına şahsen yapılması gerekiyor.
 

Başvurunun geçerli olması için ÖSYM tarafından yapılacak “2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavına (Temel Yeterlilik Testi/Alan Yeterlilik Testi)”, 7 Mart tarihine kadar başvuruda bulunulması koşulu da var.
“Geleceğin Mücahit Komutanı” olmak için başvuruda bulunmak isteyen adayların en geç 7 Mart 2022 tarihine kadar ÖSYM’ye Yükseköğretim Kurumları Sınavına başvuru yapması gerekiyor. 

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