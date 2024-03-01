  • BIST 9181.29
  • Altın 2054.262
  • Dolar 31.3219
  • Euro 33.901
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yedek subay son yoklama duyurusu!

» »
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yoklama duyurusu yaptı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yedek subay son yoklama duyurusu!

Değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası kapsamında, 2024 Yılı 47’nci dönem 1’inci devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına, 8 Mart tarihine kadar müracaat edenlerin son yoklamalarının 11 Mart tarihinde 08.30 - 16.00 saatleri arasında Güv.K.  ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü'nde (Lefkoşa) yapılacağı bildirildi.

GKK’dan yapılan açıklamada, Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylarının yoklama tarihinde aşağıda belirtilen müracaat belgelerinin asıllarını beraberinde bulundurması gerektiği belirtildi: "KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, Çift uyruklular için T.C. kimlik kartının aslı, T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi, Polis Genel Müdürlüğünden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi, Mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir adet sureti, Varsa sürüş ehliyeti, İkametgâh belgesi, PPD ve Tetanoz aşılama durumu ile kan grubunu gösteren belgeler, Sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi, varsa epikriz raporu." Yükümlülerin duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabilecekleri kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 13 kişi ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi01 Mart 2024 Cuma 08:31
  • 395 kişiye taşınmaz mal satın alma izni01 Mart 2024 Cuma 07:59
  • Şampiyon Meleklerin hikayesi, Japonya’nın en büyük medya kuruluşlarından Asahi Shimbun’a manşet oldu.01 Mart 2024 Cuma 07:57
  • Hafta sonu yer yer yağmur bekleniyor01 Mart 2024 Cuma 07:39
  • Alayköy’de iş yeri izinsiz makinist dükkanı mühürlendi29 Şubat 2024 Perşembe 20:48
  • Kıbrıs Yeşiller Partisi: Davanın geri çekilmesi şaibelidir29 Şubat 2024 Perşembe 20:41
  • Meray Dürüst görevden alındı!29 Şubat 2024 Perşembe 20:38
  • Erhürman: İnsan kaynaklarımızla bu memleketi çok daha iyi yönetmek mümkündür29 Şubat 2024 Perşembe 19:59
  • Ada Kent Üniversitesi yönetimi, iddialara karşı açıklamada bulundu.29 Şubat 2024 Perşembe 19:54
  • Ekmeğe de zam! Yeniden 15 TL!29 Şubat 2024 Perşembe 19:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti