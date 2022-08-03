Güvenlik şirketi, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki personelini geri çekti!

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan bir yetkili, “Sağlık Bakanlığı, güvenlik personeline eksik maaş veriyordu, ilgili şirket, aradaki farkı artık ödememe kararı aldı” dedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki güvenlik şirketi, yaşanan ödeme sorunu nedeniyle personelini hastaneden çekme kararı aldı.

“ASGARİ ÜCRET EKSİK VERİLİYORDU”

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan bir yetkili, Sağlık Bakanlığı’nın asgari ücreti eksik şekilde personele verdiğini aradaki farkı ise her zaman ilgili firmanın ödediğini belirtti.

“ŞİRKET, ARTIK ARADAKİ FARKI ÖDEMEME KARARI ALDI"

Sağlık Bakanlığı’nın bu tavrı nedeniyle mayıs ayında hastane için çıkılan ihaleye hiçbir firmanın teklif atmadığını dile getiren yetkili, “Sağlık Bakanlığı, güvenlik personeline eksik maaş veriyordu, ilgili şirket, aradaki farkı artık ödememe kararı aldı” dedi.