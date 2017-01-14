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Güvenlik ve garantiler çalışma grubu çalışmalarına başlıyor

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Güvenlik ve garantiler çalışma grubu çalışmalarına başlıyor
Güvenlik ve garantiler konusunda 18 Ocak’ta gerçekleştirilecek konferansa hazırlık amacıyla kurulacak çalışma grubunun temsilcilerinin belli olmaya başladığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, garantiler ve güvenlik çalışma grubuna Yunanistan’ın, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dimitris Pareskevopoulos, Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gül, Kıbrıs Rum tarafının müzakereci Andreas Mavroyannis ve Kıbrıs Türk tarafının ise müzakereci Özdil Nami tarafından temsil edileceğini yazdı.

AB’nin ise çalışma grubunda, AB’yi BM’deki Cenevre Ofisi’nde temsil eden delegasyonun başkanı Peter Solensen tarafından temsil edileceğini belirten gazete, 18 Ocak’taki toplantı sonrasında ise konferansın tıpkı 12 Ocak’taki temsiliyet düzeyinde toplanarak çalışma grubunun çalışmalarını değerlendireceğini vurguladı.

Haberde, çalışma grubundan çıkan sonuçların cesaret verici olması durumunda garantörlerin konferanstaki temsiliyetinin başbakanlar düzeyinde olabileceği de kaydedildi.

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