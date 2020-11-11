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Güvenpark saldırısı sanığına 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis!

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Sanık Suphi Akbaş, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Güvenpark saldırısı sanığına 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Ankara'da 13 Mart 2016'da Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü otomobille düzenlenen ve 36 kişinin hayatını kaybettiği, 344 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili ikinci davada karar açıklandı. Sanık Suphi Akbaş, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Saldırıda kullanılan otomobilin PKK mensubu Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal tarafından patlatıldığı, sanıklardan Vahit Ayçil'in ise saldırıyı Kızılay'da takip ettiği ve sonrasında Şanlıurfa'ya kaçtığı belirlenmişti.

İlk davada 9 sanığa ceza

Saldırıya ilişkin açılan ilk davada 8'i tutuklu 55 sanık yargılandı.  21 Kasım 2018'de  görülen karar duruşmasında sanık Mehmet Veysi Dolaşan, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 260 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2 sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise 3 ile 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis verildi. Dava sürecinde öldüğü anlaşılan 3 sanığın dosyasının düşürülmesine hükmeden mahkeme, firari durumdaki örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 36 sanığın dosyası ayrılmasına hükmetti.

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