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Güvercine rekor fiyat: 1.6 milyon avro

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Güvercine rekor fiyat: 1.6 milyon avro
Güvercine rekor fiyat: 1.6 milyon avro

Belçika’da dün açık artırmaya çıkarılan bir yarış güvercini 1.6 milyon avroya (14.52 milyon lira) satılarak rekor kırdı.

Pipa Müzayede Evi tarafından 200 avro (1813 lira) başlangıç fiyatıyla satışa sunulan iki yaşındaki dişi güvercin New Kim Çinli bir alıcı tarafından satın alındı.

Güvercini yetiştiren Kurt Van de Wouwer, bu kadar yüksek fiyata satılmasını, “Şoke oldum” diye değerlendirdi.

Daha önceki rekor, dört yaşındayken 1.25 milyon avroya satılan erkek güvercin Armando’ya aitti.

New Kim’in 2018’de birkaç yarışı kazandığı söyleyen müzayede evinin CEO’su Nikolaas Gyselbrecht Çin’de yarıştırmanın popüler olduğunu ve New Kim’i almak isteyen iki Çinli arasında büyük çekişme yaşandığını anlattı.

“Dişi olduğu için bu fiyata satılması şaşırtıcı çünkü genelde erkekler daha fazla yavru sahibi olabildikleri için daha yüksek fiyata alıcı buluyor” diyen Gyselbrecht Belçika’da 20 bini aşkın güvercin yetiştiricisi bulunduğunu söyledi.

 

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