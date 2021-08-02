  • BIST 1.400,440
  • Altın 485,96
  • Dolar 8,3500
  • Euro 9,9000
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 34 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Güvercinlik Sanayi Bölgesin'deki Yangının Sebebi: Kundaklama

» »
Güvercinlik Sanayi Bölgesin'deki Yangının Sebebi: Kundaklama
Güvercinlik Sanayi Bölgesin'deki Yangının Sebebi: Kundaklama

Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir depoda dün meydana gelen yangının “kundaklama” sonucu çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili 32 yaşındaki bir erkek şahıs tutuklandı.

Polis, Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir depo içerisinde dün meydana gelen ve yaklaşık 60 bin çift ayakkabı ve 7 bin  kıyafetin tamamen yanarak zarar gördüğü yangının çıkış sebebiyle ilgili açıklama yaparak, yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, söz konusu iş yerinin “yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasten yakılarak kundaklandığının tespit edildiğini” bildirdi.

Olayla ilgili zanlı olarak görülen A.K. (E-32) tutuklandığı da kaydedildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin yönetim kurulu toplantısına katıldı02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:34
  • Özyiğit: Ağaçlık araziye külliye yapmak yerine daha akılcı adımlara artık mecburuz02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:26
  • GKK'da Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:19
  • Maraş açılımını ele alacaklar02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:13
  • Üreticilerimizden Türkiye’deki Üretici Kardeşlerimize Destek02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:55
  • Önceki testleri negatif, Özersay bugün son bir test daha yapacak02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:39
  • Fotiu: Türkiye’ye Uluslararası Toplum Aracılığıyla Baskı Uyguluyoruz02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:26
  • Rum Savunma Bakanı hükümetlerinin hedefini açıkladı: Kıbrıs Helenizminin Kıbrıs’ta hayatta kalması02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:20
  • II. Hrisostomos “aşı yaptırırsak içimize şeytanı alırız” diyenleri inançsızlıkla suçladı02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:19
  • Rum Meteoroloji Dairesi yüksek sıcaklık için turuncu uyarı yayınladı02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti