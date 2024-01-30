Güvercinlik'te ev yangını

29.01.2024 tarihinde, saat 11:40 sıralarında, Güvercinlik’te Plevne Sokak üzerinde bulunan bir ikametgah içerisinde, ısınmak için yakılan mangalın alevlenip alevlerin eve sıçraması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu iki odanın tavanında ve duvarında bulunan mertekler ile koltuk, ahşap masa, kapı ve pencereler yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.