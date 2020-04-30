  • BIST 101.110
  • Altın 378,751
  • Dolar 6,9874
  • Euro 7,6423
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Güzel haber: Bakan Pilli: Toplam 1257 test yapıldı, pozitif vaka yok

» »
Bakan Pilli: Toplam 1257 test yapıldı, pozitif vaka yok
Güzel haber: Bakan Pilli: Toplam 1257 test yapıldı, pozitif vaka yok

ağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bugün yapılan test sayısının 1257 olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid -19  testlerinin Mağusa Polis Teşkilâtı, İskele Polis Teşkilatı, Gazimağusa Belediyesi, Serdarlı Sağlık  Ocağı ile Akdoğan, Vadili, Beyarmudu, Serdarlı, Mağusa ve İskele petrol istasyonları ayrıca Mağusa Devlet Hastahanesi ateş polikliniği,  Mağusa Tıp Merkezi, Yaşam Hastanesi ve Gazimağusa bölgesi diş hekimleri, Girne Devlet Hastanesi Ateş Polikliniği, Cengiz Topel Hastanesi ateş  polikliniği, Lefkoşa devlet hastanesi ateş polikliniği, Lefkoşa Kıbrıs petrolleri, BRTK çalışanları, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık, PGM narkotik ve  mali suçlarla mücadele birimi, Güzelyurt bölgesi marketleri ve bankalarda yapıldığını açıkladı.

Bakan Pilli, öte yandan karantina otellerinde 14 günlük izole sürelerini tamamlayan tüm temaslıların tarama çalışmalarının tamamlanmış olup, tahlil  sonuçlarının negatif çıktığını da açıkladı. Bakan Pilli ayrıca dün ileri tetkik için gönderilen 16 kişinin 12 tanesinin tahlil sonuçlarının negatif çıktığını dördünün ise sonuçlarının  beklendiğini bildirdi.

Bakan Pilli'nin, 30 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1257

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 12, 267

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 101 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı-3  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın 1 Mayıs Mesajı…30 Nisan 2020 Perşembe 18:50
  • KTÖS Eğitim Bakanlığını Eleştirdi30 Nisan 2020 Perşembe 18:30
  • TDP Genel Başkanı Özyiğit “1 Mayıs İşçi Bayramı” Nedeniyle Mesaj Yayımladı30 Nisan 2020 Perşembe 18:29
  • Saner: Dün Olduğu Gibi Bugün De İşçi Ve Emekçinin Yanındayız30 Nisan 2020 Perşembe 18:27
  • Oğuz: “Ülkenin ileri taşınmasında işçi ve emekçi kesim etkin görevler üstleniyor”30 Nisan 2020 Perşembe 18:24
  • Güzel haber: Bakan Pilli: Toplam 1257 test yapıldı, pozitif vaka yok30 Nisan 2020 Perşembe 17:42
  • Beklenen sonuç çıktı... 16 PCR testi negatif30 Nisan 2020 Perşembe 16:50
  • Çavuşoğlu: Bilim Kurulu onay verirse 15 Mayıs'ta okulları açacağız30 Nisan 2020 Perşembe 16:19
  • Bakan Çavuşoğlu: Bilim Kurulu onay verirse 15 Mayıs'ta okulları açacağız30 Nisan 2020 Perşembe 16:08
  • El-Sen'den '1 Mayıs' mesajı30 Nisan 2020 Perşembe 14:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti