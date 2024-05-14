  • BIST 10192.48
  • Altın 2432.017
  • Dolar 32.2517
  • Euro 34.844
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Güzel Lefke Zeytinyağları’nın da ürünleri “tağşişli” çıktı!

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ocak ayında yapılan analizlerde zeytinyağı numunesi tağşişli olarak tespit edilen ancak firması tespit edilemeyen üreticinin Güzel Lefke Zeytinyağları adlı firma olduğunu açıkladı.
Güzel Lefke Zeytinyağları’nın da ürünleri “tağşişli” çıktı!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 4-25 Ocak tarihleri arasında yapılan analizlerde zeytinyağı numunesi tağşişli (uygun değil) olarak tespit edilen ancak firması tespit edilemeyen üreticinin tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4-25 Ocak tarihleri arasında beş ilçede tağşiş analizi için yapılan denetimler sonucunda 66 zeytinyağı numunesinin alındığı ve yapılan analizler sonucunda 47 zeytinyağı numunesinin uygun (tağşişli değil), 19 zeytinyağı numunesinin ise uygun değil (tağşişli) olarak tespit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, 19 tağşişli zeytinyağı numunesinin 18 inin üretici/satıcı firması tespit edildiği, bir zeytinyağı numunesinin firması tespit edilemediğinden dolayı bu numune ile ilgili hukuki süreç başlatıldığına da işaret edilerek, “Girne Polis Müdürlüğü Adli Şubesi tarafından yapılan tahkikat sonucunda söz konusu zeytinyağının üretici/satıcı firmasının tespit edildiği” belirtildi.

Bakanlık, söz konusu firmanın adını “Güzel Lefke Zeytinyağları” olarak açıkladı.

Açıklamada, söz konusu zeytinyağı üreticisine Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası’na aykırı davrandığı gerekçesiyle idari ceza uygulanacağı da belirtildi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Parlamentolar arası dostluk grupları: Bizim birbirimizden başka dostumuz yok14 Mayıs 2024 Salı 13:43
  • Hız tespit kamerası cezalarının tebliği için ihaleye çıkıldı14 Mayıs 2024 Salı 13:42
  • Yer Lefkoşa... Evinde uçaksavar mermisi bulundu14 Mayıs 2024 Salı 13:41
  • Yine kadına şiddet...14 Mayıs 2024 Salı 13:40
  • Güvenlik görevlilerini bıçakladı! 'Çakıyı ne olur ne olmaz diye yanıma almıştım"14 Mayıs 2024 Salı 12:51
  • Cinsel organını göstererek taciz etti.. "Üzerime cici bebe döküldü"14 Mayıs 2024 Salı 12:51
  • Öğrenciler marketten 64 bin TL'lik ürün çaldı14 Mayıs 2024 Salı 12:50
  • Girne'de Ciddi Darp ve Kasti Hasar Olayı: Zanlı Tutuklandı14 Mayıs 2024 Salı 12:08
  • Lapta'da İnşaatlardan Elektrik Kablosu Hırsızlığı: Zanlılar Tutuklandı14 Mayıs 2024 Salı 12:07
  • Demirhan'da Süpermarketten Hırsızlık: Şahıslar Tutuklandı14 Mayıs 2024 Salı 12:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti