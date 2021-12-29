Güzel Model, Küvetteki Çıplak Pozlarını Art Arda Paylaştı
Geçtiğimiz aylarda film çekimi sırasında yanlışlıkla görüntü yönetmenini vuran ünlü aktör Alec Balwin'in model kızı Ireland Baldwin, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Amerikalı model Ireland Baldwin, gittiği lüks otelin küvetinde çektiği üstsüz fotoğraflarını ınstagramdan paylaşarak takipçilerinin deyim yerindeyse nefesini kesti. Baldwin, fotoğrafları "En rahatlatıcı konaklama" başlığı ile paylaştı.
29 Aralık 2021 Çarşamba 22:22
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