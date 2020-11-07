Güzel oyuncu Mari Cielo Pajares, İspanyol televizyonunda yayınlanan yarışma programında bir Portekizli futbolcuyla yaşadığı ilişkiyi anlattı.

İspanyol oyuncu Mari Cielo Pajares, ismini gizlediği bir Portekizli futbolcuyla yaşadığı ilişkiden bahsetti. Kötü bir deneyim yaşadığını belirten Pajades, futbolcunun cinsel organıyla ilgili, "Amazon ormanında küçük ve kaybolmuş bir solucan gibiydi"