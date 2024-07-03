“Güzel Sanatlar Haziran Sergisi” açılıyor

50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi”, “Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri” töreninin ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açılacak

50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi”, “Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri” töreninin ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek açılışa, bilimsel etkinlikler için Kuzey Kıbrıs’a gelen farklı ülkelerden pek çok bilim insanı da katılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin sanatçı akademisyenleri ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının özel olarak hazırladığı 50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi”, 4 Temmuz Perşembe günü saat 18.30’da İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açılacak.

Sergi açılışının öncesinde düzenlenecek ödül töreninde ise Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri ile Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenlerle bilimsel ve sanatsal üretkenlik bir arada kutlanacak.

24 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak sergide resim, heykel, seramik ve baskı resim oluşan 50 eseri sanatseverlerle buluşacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 462’nci sergisi olan “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi”nin küratörlüğünü; Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün üstlenecek.

Prof. Dr. Erdoğan Ergün: “Bilimin ve sanatın evrensel dilini konuştuğumuz Yakın Doğu Üniversitesi’nde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.”

Bilim ve sanatın insanlığın ilerlemesinde ve kültürel zenginliğin oluşmasında birbirini tamamlayan en önemli iki taşıyıcı olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “Bu yönüyle, sergi açılışımız ile Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri töreninin art arda yapılacak olması çok anlamlı ve değerli” ifadesini kullandı.

“Gelin, birlikte sanatı ve bilimi kutlayalım ve bu eşsiz deneyimi paylaşalım” sözleriyle tüm halkı etkinliklere davet eden Prof. Dr. Ergün, “Bilimin ve sanatın evrensel dilini konuştuğumuz Yakın Doğu Üniversitesi’nde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız” dedi.