“Güzel Sanatlar Sergisi 2020” 25 Haziran’da açılıyor

Kıbrıs Sanat Müzesi, dünyayı saran kovid-19 salgını ve karantina süreci sonrası yeniden sergilere kapılarını açıyor. Doç.Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde Resim, baskı resim, heykel, seramik ve grafik alanlarından örneklerin yer aldığı yaklaşık 100’e yakın zengin içerikli eserin sergileneceği açılış 25 Haziran 2020 Perşembe günü Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (AKKM) saat 09.00’da gerçekleştirilecek.

Prof. Aygenç : “Öğretim Elemanları Sergisi”, Sanat Müzesinin gündeme gelişinin yarattığı heyecan ile yeni bir ivme ve içerik kazanmıştır.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç; 2010 yılından günümüze gelenekselleşerek süregelen “Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi”, Sanat Müzesinin gündeme gelişinin yarattığı heyecan ile yeni bir ivme ve içerik kazanmıştır. Sadece öğretim elemanlarının değil, geleceğin sanatçıları ve tasarımcıları olarak tanımladığımız lisansüstü öğrencilerimizin çalışmalarının aynı karma sergide yer alması bizler için gurur ve kıvanç nedenidir. Durumun yaygın ve çok alışık olunduğu söylenemez. Ama Yakın Doğu’lu olmak böyle bir şeydir; yeniyi denemekte, uygulamakta kendine güvenen ve cesaretli olmak. O nedenle, bu olağanüstü motivasyonu sağlayan ve bizlere öncülük eden Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel’e teşekkür ederiz.” Dedi.

Prof. Aygenç; “Sanat eğitimi, kendine özgü koşulları, yöntem ve teknikleri, programları ile özel ortamlarda gerçekleştirilir ve farklı donanımlara sahip eğitmen kadrosunu gerekli kılar. Güzel sanatlar fakültelerinde görev yapan öğretim elemanları bir yandan eğitim-öğretim etkinliklerini devam ettirirken diğer yandan da sanatsal çalışmalarını sürdürürler. Öğrencilerin eğitmenlerini atölye ortamında üretirken gözlemlemeleri, ortaya koydukları yapıtları izleyebilmeleri eğitimin bir parçasıdır. İşte bu fırsatı sağlayan araçlardan biri de açılan sergilerdir.

Resim, baskı resim, heykel, seramik ve grafik alanlarından örneklerin yer aldığı zengin içerikli sergimizin tüm katılımcılarını kutluyor, sergi küratörü Doç.Dr. Erdoğan Ergün’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Doç.Dr. Ergün: “Sanatseverler bu sergide, hem sanatçı hem de eğitimci kimlikleriyle üreten hocalarımızın ve lisansüstü öğrencilerimizin çalışmalarını birlikte izleme fırsatı bulacaklar.”

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı ve sergi küratörü Doç.Dr. Erdoğan Ergün ise; Bilindiği üzere mart ayından bu yana süregelen bir salgın dönemi içerisindeydik. Karantinalar, korkular ve panikler. Günlük hayatın içerisinde yer alan birçok şeyin bu dönemde aksaklığa uğraması insanın duygu durumunu olumsuz etkilemekteydi. Ancak aradan geçen 5 aylık bir süreç içerisinde üretilen tüm bu eserlerin normalleşme döneminde sağlık açısından gerekli olan önlemleri alarak ve özellikle sosyal mesafeyi koruyarak sergilenmesinin moral motivasyon açısından da olumlu olacağını inancındayım.

Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz öğretim elemanlarımız ve lisanüstü öğrencilerimizin farklı sanatsal disiplinlerinde ürettikleri eserlerden oluşan sergimizi sanatseverlerle buluşturuyoruz. Sanatseverler bu sergide, hem sanatçı hem de eğitimci kimlikleriyle üreten hocalarımızın ve lisansüstü öğrencilerimizin çalışmalarını birlikte izleme fırsatı bulacaklar. Kıbrıs Modern Sanat Müzemiz için 17 öğretim elemanı ve 11 lisansüstü öğrencisinin ürettiği 100’e yakın eser; resim, heykel, seramik, grafik ve baskı resimlerden oluşmaktadır. Bu süre boyunca emek veren tüm katılımcı sanatçı akademisyenlerimize ve lisansüstü öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” Dedi.