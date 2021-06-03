Güzel Sanatlar Şubat Sergisi YDÜ'de açılıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 8 Haziran’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda açacağı “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi” ile 20 ödüllü sanatçının 40 eseri sergilenecek. Resim, heykel, fotoğraf, seramik, baskı resim eserlerini bir araya getirecek sergi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 370’inci sergisi olma özelliği taşıyor.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Pandeminin yarattığı belirsizlik ve kısıtlanmışlık psikolojisi altında sanatsal üretimlerimizi gerçekleştirerek Şubat sergimizi oluşturduk.”

Serginin küratörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün yapıyor. Doç. Dr. Erdoğan Ergün, Şubat ayında açmayı planladıkları serginin, pandemi önlemleri nedeniyle gecikmeli olarak olsa da sanatseverlerle buluşacak olmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Doç. Dr. Ergün, “Pandemi döneminde sanatın ve sanat ortamının, iyileştirici ve dönüştürücü gücünün görünür olmasını çok önemsiyoruz. Sergimizde yer alan eserlerimizi kısıtlanmışlık psikolojisi altında pandemi döneminde ürettik” ifadesini kullandı.