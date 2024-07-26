“Güzel Sanatlar Temmuz Sergisi” açıldı

“Güzel Sanatlar Temmuz Sergisi” ile birlikte Kıbrıs’ın 7 bin yıllık seramik eserlerinin orijinal kopyalarından oluşan 150 parçalık “Neolitikten Ortaçağa Toprağın Hafızası” sergisi de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 20 ödüllü akademisyen sanatçısının eserlerini buluşturan “Güzel Sanatlar Temmuz Sergisi” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. 20 Eylül’e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak sergi; resim, heykel, seramik ve baskı resimden oluşan 50 eseri bir araya getiriyor.

Sergi açılışından önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, orijinalleri İngiliz döneminde ada dışına çıkarılıp British Museum’dan Metropolitan Müzesi’ne kadar dünyanın dört bir yanına dağılan Kıbrıs’ın seramik eserlerinin, Rauf Ersenal tarafından orijinal tekniklerle yapılan replikalarından oluşan 150 parçalık “Neolitikten Ortaçağa Toprağın Hafızası” sergisini de gezdi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 464’üncü sergisinin açılış töreninde; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı.

Ersin Tatar: “Sanat, geçmişi geleceğe taşımanın en etkili yoludur. Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin oluşturduğu bu birikim bizleri geleceğe taşıyacak.”

“Güzel Sanatlar Temmuz Sergisi”nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçen hafta törenlerle kutlanan Barış ve Özgürlük Bayramı’nı hatırlatarak “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki büyük bir heyetin katılımı ile Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılımızı kutladık. Bu törende, gerek eğitim, gerek bilim gerek ise sağlık konularında tam teşekküllü bir devlet olarak KKTC’nin gücüne güç katarak ilerlediğimizin altını çizdik” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin başarılarının ve üretkenliğinin geçmişle gelecek arasında köprü kurduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Sanat, geçmişi geleceğe taşımanın en etkili yoludur. Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin oluşturduğu bu birikim bizleri geleceğe taşıyacak” ifadelerini kullandı.

“İnsan, duygu, düşünce ve yaratıcılıktan oluşur” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, içinde bulunduğumuz teknoloji çağında sanatın daha da önemli olduğunun altın çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir resme baktığınızda, herkes başka bir pencereden farklı anlamlar çıkarır. Binlerce sayfa ile ifade edilebilecek bir anlatıyı ya da düşünceyi sadece bir resim yaparak aktarabilirsiniz. Dolayısıyla bugünün çağında, sanat üretmek ve geleceğe taşıyabilmek çok önemli bir görev. Bu görevi başarıyla yerine getiren Yakın Doğu Üniversitesi’ni ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kutluyorum” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Sahip olduğumuz bilimsel ve sanatsal üretkenlik, ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ettiği saygın yeri, bütün dünyaya inkar edemeyeceği şekilde gösterme kararlılığının bir sonucudur.”

Konuşmasının başında Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’inci yıl dönümünü kutlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bir ülkenin uluslararası saygınlığında eğitim, bilim ve sanatın önemine vurgu yaptı. Eğitim, bilim ve sanatın iç içe geçtiği bir ortamın, toplumun gelişimine katkıda bulunarak küresel alanda saygınlık kazandıracağını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, KKTC’nin tanınmasında politik dengeler kadar bu alanlardaki gücün de büyük bir role sahip olduğunu ifade etti. 143 ülkeden öğrencisi ile uluslararası bir kampüs üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin, bilimsel ve sanatsal üretimdeki başarısının dünya çapında etkilerini vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, son haftalarda açıklanan uluslararası yükseköğretim derecelendirme sonuçlarının bu başarıyı net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “ODTÜ URAP’ın bu hafta içerisinde açıkladığı ‘2023-2024 Dünya Alan Sıralaması’nda, Kuzey Kıbrıs’ın en fazla başlıkta sıralamaya giren üniversitesi olarak Fizik Bilimleri, Matematik Bilimleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Mühendislik, Bilgi ve Bilgisayar Bilimleri, Teknoloji, Biyoloji Bilimleri ve Kimya Bilimleri ile Tıp ve Sağlık Bilimleri alanlarında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldık. Üstelik, bu 10 alanın 9’unda Türkiye’nin en iyi ilk üç vakıf üniversitesi arasında yer aldık” dedi.

Akademik başarılar yanında sanatsal üretkenliğin önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Şanlıdağ, “3 bine yakın sanatçının 100 binin üzerinde eserini aynı çatı altında buluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile 464’üncünün açılışını yaptığımız sergilerimiz de bilimsel üretkenliğimizi besleyen bir başka damardır” dedi. “Bu sonuçları getiren çalışkanlık ve üretkenlik sadece sahip olduğumuz akademik sorumlulukların bir sonucu değildir” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu aynı zamanda, ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ettiği saygın yeri, bütün dünyaya inkar edemeyeceği şekilde gösterme kararlılığının da bir sonucudur” dedi.

“Bilimsel ve sanatsal üretime ilham ve motivasyon kaynağı olan bu vizyonu ortaya koyan Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Sanat, duygularımızı ve düşüncelerimizi ifade etmenin en güçlü yollarından biridir. Bu gücü desteklemekten ve yaymaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Açılış konuşmasına sanatseverlere seslenerek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Sergimizi gezerken, belki de bu eserlerden biri ya da birkaçı hafızanızda derin izler bırakacak. Sizlerden dileğim, sanatın büyülü dünyasında kaybolurken, sanatla ilgili şu önemli sözlerden bazılarını da aklınızda tutmanızdır” ifadelerini kullandı. Bu sözlerden bazılarını dile getiren Prof. Dr. Erdal Aygenç, “‘Sanat var olmasaydı, gerçeğin kabalığı dünyayı katlanılmaz kılardı’, ‘Her şeyi söylemem ama, her şeyin resmini yaparım’ ve ‘Sanatçı dediğim zaman bir şeyler yaratanları kastediyorum; kimisi bir fırçayla, kimisi bir kürekle, kimisi ise bir kalemle’” dedi.

“Açılışını gerçekleştirdiğimiz 464’üncü sergimiz, Yakın Doğu Üniversitesi’nin sanat, kültür ve değer anlayışının güçlü bir göstergesidir” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Sanat, duygularımızı ve düşüncelerimizi ifade etmenin en güçlü yollarından biridir. Biz de bu gücü desteklemekten ve yaymaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sanatın büyülü dünyasında kaybolurken, her bir eserin size farklı duygular ve düşünceler ilham etmesi dileğiyle, keyifli bir sergi gezintisi dilerim” dedi.