Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi Açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve sanatçıların eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda 09 Aralık Perşembe günü saat 16.00’da açılacak.

Sergide, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 15 öğretim elemanı ve sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 45 eseri yer alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, 24 Aralık 2021 Cuma gününe kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Yaşanan hiç bir olumsuzluk sanatı ve sanatsal üretimi durduramaz, çünkü sanatsal üretim olmadan hayat olmaz.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği 399’uncu sergi olan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”nin küratörü Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, 2020’nin ilk günlerinde başlayan COVID-19 pandemisinin tüm dünyada yarattığı endişe ve korkunun 2021’de devam ettiğini hatırlatarak, “Yaşanan hiç bir olumsuzluk sanatı ve sanatsal üretimi durduramaz, çünkü sanatsal üretim olmadan hayat olmaz” ifadesini kullandı. Bütün olumsuzluklara rağmen sanatsal üretime devam ettiklerini söyleyen Doç Dr. Ergün, “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”nin sanatın umut veren gücünü yansıtacağını ifade etti.

Sanat müzelerinin, eserlerin izinin sürülmesi, tarihlendirilmesi, korunması, restorasyonunun yapılması gibi konularda sanat tarihine büyük katkıda bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Ergün, “Sanat müzeleri, sanatın tarihini yazmak için başvurulacak en önemli kaynaklardan biridir” dedi. Yaşayan bir sanatçı için eserinin sanat müzesinde yer almasının büyük bir prestij olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Bizler de bundan hareketle, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak ‘Yıl Sonu Sergisi’ni Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına açmaktan gurur duyuyoruz” dedi.