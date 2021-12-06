  • BIST 1.927,39
  • Altın 782.54854
  • Dolar 13.7851
  • Euro 15.547
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi Açılıyor

» »
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 09 Aralık Perşembe günü Yakın Doğu Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda açılacak
Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi Açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve sanatçıların eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda 09 Aralık Perşembe günü saat 16.00’da açılacak.

Sergide, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 15 öğretim elemanı ve sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 45 eseri yer alacak.

davetiye.jpeg

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, 24 Aralık 2021 Cuma gününe kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Yaşanan hiç bir olumsuzluk sanatı ve sanatsal üretimi durduramaz, çünkü sanatsal üretim olmadan hayat olmaz.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği 399’uncu sergi olan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”nin küratörü Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, 2020’nin ilk günlerinde başlayan COVID-19 pandemisinin tüm dünyada yarattığı endişe ve korkunun 2021’de devam ettiğini hatırlatarak, “Yaşanan hiç bir olumsuzluk sanatı ve sanatsal üretimi durduramaz, çünkü sanatsal üretim olmadan hayat olmaz” ifadesini kullandı. Bütün olumsuzluklara rağmen sanatsal üretime devam ettiklerini söyleyen Doç Dr. Ergün, “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”nin sanatın umut veren gücünü yansıtacağını ifade etti.

guzel-sanatlar-yil-sonu-sergisi-(3).jpeg

Sanat müzelerinin, eserlerin izinin sürülmesi, tarihlendirilmesi, korunması, restorasyonunun yapılması gibi konularda sanat tarihine büyük katkıda bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Ergün, “Sanat müzeleri, sanatın tarihini yazmak için başvurulacak en önemli kaynaklardan biridir” dedi. Yaşayan bir sanatçı için eserinin sanat müzesinde yer almasının büyük bir prestij olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Bizler de bundan hareketle, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak ‘Yıl Sonu Sergisi’ni Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına açmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi “Yakın Sağlık” Dergisinin 14’üncü Sayısını Yayımladı28 Kasım 2021 Pazar 13:53
  • YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi’nin uluslararası iş birliği ile yürüttüğü çalışma ödül aldı!26 Kasım 2021 Cuma 15:01
  • Kapalı Koroner Bypass Ameliyatları İlk Kez Kıbrıs’ta25 Kasım 2021 Perşembe 15:42
  • ISYEC’te Kuzey Kıbrıs’ı Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şefik Emre Coşkun temsil etti24 Kasım 2021 Çarşamba 12:15
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nin Geliştirdiği KKTC'nin Yerli PCR Tanı Kiti, Moleküler Tanıda Kalite Kontrol Programı-MOTAKK Tarafından Akredite Edildi22 Kasım 2021 Pazartesi 18:29
  • Kitap Okuyan Çocuklar, Gerçek İle Hayal Arasındaki Köprüyü Daha Rahat Kurabiliyor21 Kasım 2021 Pazar 14:21
  • Kış Hastalıklarından Korunmak İçin Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirin20 Kasım 2021 Cumartesi 15:57
  • 6 İlçeye 6 Devlet İlkokulu Projesi Teslim Edildi19 Kasım 2021 Cuma 16:33
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 21 Eşsiz Sergisi Ücretsiz Olarak Devam Ediyor15 Kasım 2021 Pazartesi 15:49
  • Günsel: Bütün Halkımızı Bu Anlamlı Törene Katılmaya Davet Ediyoruz14 Kasım 2021 Pazar 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti