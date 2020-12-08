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Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda 15 Aralık’ta Açılacak

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Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Dünyası’ndan Sanatçıların Eserlerinden Oluşan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda 15 Aralık’ta Açılacak...
Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda 15 Aralık’ta Açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi ve Türk Dünyası’ndan ödüllü 28 sanatçı, başta COVID-19 olmak üzere birçok kötü gündemin yaşandığı 2020’ye, sanatın umut veren birleştirici gücünün ortaya konduğu “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi” ile veda etmeye hazırlanıyor. Resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 70 eserin yer alacağı sergi, 15 Aralık 2020 Salı günü saat 16.00'da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda açılacak ve ay sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

 

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Sanatsal üretim olmadan hayat olmaz.”

Sergi küratörü Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, 2020 yılının tüm dünyada endişe, korku, panik ve karantinalar ile geçtiğini ve bu sürecin devam ettiğini hatırlatarak, sanatsal üretime bu gündeme rağmen devam ettiklerini söyledi. Sanatsal üretim olmadan hayatın anlamının olamayacağının altını çizen Ergün, “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”nin sanatın umut veren gücünü yansıtacağını ifade etti.

 

Ergün: “Sanal turlarla gezilen müzelerin veya galerilerin sayısı artıyor.”

Getirdiği bütün olumsuzluklara rağmen 2020’de, Yakın Doğu Üniversitesinin güzel sanatlar alanında yaptığı atılımlara yenilerini eklediğini söyleyen Doç. Dr. Ergün, Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel’in ‘Sanattır, insanlığın tanımı’ deyişinden hareketle Kasım ayında açılan “Surlariçi Şehir Müzesi”, sanat ve kültürün iç içe geçtiği eserleriyle ziyaretçilerine yeni ufuklar açıyor” dedi.  Sanat müzelerinin, eserlerin izinin sürülmesi, tarihlendirilmesi, korunması, restorasyonunun yapılması gibi konularda sanat tarihine de katkıda bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Ergün, “Sanat müzeleri, sanatın tarihini yazmak için başvurulacak en önemli kaynaklardan biridir” dedi. Yaşayan bir sanatçı için eserinin sanat müzesinde yer almasının büyük bir prestij olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Bizler de bundan hareketle, Yakın Doğu Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi olarak ‘Yıl Sonu Sergisi’ni Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına açmaktan gurur duymaktayız” dedi.

 

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 365. sergi olma özelliğini taşıyan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi” 15 Aralık 2020 Salı günü saat 16.00'da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda açılacak ve ay sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

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