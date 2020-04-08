Güzel şeyler de oluyor

Yaşam Ayavefe Kıbrıs aşığı hayırsever bir iş insanı.

Yıllarca Kuzey Kıbrıs'ta yaşadı, sonraları iş hayatı onu dünyanın finans başkentlerinden biri olan Londra'ya sürükledi. Yaşamını İngiltere'de sürdürüyor fakat kalbi Kuzey Kıbrıs'la, Kıbrıs halkı ile birlikte atıyor.

Ayavefe Kıbrıs Türküne olan hislerini şu cümlelerle anlatıyor;

“Kuzey Kıbrıs'ın özel koşullarından kaynaklı dünyadan izole olması ve uzun yıllar içerisinde bu izole hayatın her türlü dezavantajını yaşayan Kıbrıslı Türklerin kalbimde yeri çok özeldir. Dünyanın neresinde olursam olayım, yardım etme imkanım olduğu sürece, koşulsuz ve karşılıksız olarak Kıbrıslı Türklerin yanında olacağım.”

Yaşam Ayavefe adada yaşadığı yıllarda yardımseverliği ile nam salmış, kendisine ulaşan, umutların bittiği, çaresizliğin son noktaya geldiği çok sayıda kişinin, ailenin hayata geri kazandırılmasında rol oynamıştır.

Koronavirüsü'nün pandemi ilan edildiği günden beridir, Kuzey Kıbrıs'ta baş gösteren sağlık ve ekonomik koşulları yakından takip etmiş ve daha ilk günlerden, hızlı test kiti, oksijen makinesi, tulum, maske, hijyen seti ve daha birçok malzemeyi ihtiyaç hasıl olmasını beklemeden çeşitli ülkelerde sipariş etmiş ve ihtiyaç hasıl olduğunda deniz ve hava yolu ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlıklarından alınan özel izinle Kuzey Kıbrıs'a ulaştırmıştır.

Son günlerde adaya, yolcu uçağı kargosunda ve iş insanı Mete Özmerter'in özel uçağıyla getirilen tıbbi malzemelerin çok büyük bir kısmı, Sağlık Bakanlığı'na Yaşam Ayavefe tarafından hibe edilmiştir.

Bunla da kalmamış, Koronavirüs salgınının yanında getirdiği ekonomik krizin etkileri sonucu baş gösteren işsizlikten kaynaklı gıda ihtiyacına büyük duyarlılık göstermiş ve on binin üzerinde gıda paketini ihtiyaçlı hanelere gerek kendi kurduğu dağıtım ağı ile gerekse de belediyeler üzerinden ulaştırmıştır.

Gıda yardım paketlerinin dağıtımında, ülkelerine dönemeyen, ailelerinden uzakta, Kuzey Kıbrıs'ta kalmak zorunda kalan Türkiye ve 3. dünya ülkelerinden gelen üniversite öğrencilerine de bu desteği gerek okulları üzerinden gerekse direk ulaştırmıştır.

Gıda yardım paketlerinin dağıtımı sırasında karşılaşılan ve duyarsız kalmanın mümkün olmadığı trajik durumlara rastlanan bazı hanelere ilaç, kira ve benzeri nakdi yardımlar da yapmıştır.

Ayavefe, kriz evvelinde baş gösteren ve kriz sürecinde tavan yapan Büyükkonuk Belediyesi çalışanlarının feryadına da duyarsız kalmadı ve 4 aydır maaş alamayan belediye çalışanlarının maaş ödemeleri için 1 aylık maaşları karşılığı nakdi ve gıda yardımında da bulundu.

Bu yardım sonucu belediye çalışanları sürdürmekte oldukları greve son verdiler ve bölgede belediye hizmetleri normale döndü.

Ayavefe yaptığı yardımlar üzerine şunları söylüyor;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerinin imkanlar dahilinde kriz sürecini en iyi şekilde yönettiğini düşünmekteyim. Bizler iş insanları olarak böylesi bir süreçte tereddüt etmeden tüm imkanlarımız ile devletin yanında olmalıyız. Bu sürecin ancak birlik ve beraberlikle aşılması mümkün. Dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren tüm şirketlerimle birlikte koyacağım her katkının ihtiyaçlı insanlara ve yaşam mücadelesi veren bireylere bir umut olacağının bilinci bizlere sonsuz bir mutluluk vermektedir.”

Krizle mücadele sürecinin devam ettiği sürece yardımlarının devam edeceğini belirten Ayavefe, tarihte birçok pandemik salgın yaşandığını fakat ilk kez din, dil, ırk, ülke farketmeksizin, insanoğlunun ayni gemide olduğunu hissetmesi gerektiğini ve verilen mücadelede başarının birlik ve beraberlikten geçtiğinin altını çizdi.

Ayavefe tam bir Kızılay ciddiyeti ve titizliğiyle yardımlarını sürdürürken, bu yardımları yerine ulaştıran, doğru kişilere ulaştığına emin olan, yardım götürdükleri adreslerde karşılaştıkları dramatik manzaralara duyarsız kalmayan ve gün sonu Yaşam abilerine “çok şükür bugün de görevimiz eksiksiz tamamlandı” deyebilmek için canını dişine takan ekibinin de canı gönülden çalışma şevkini görmemek, hissetmemek mümkün değil.

Ayavefe son olarak iş dünyasına yaptığı çağrıda;

“Gerek bu topraklarda doğan, gerekse rızkını bu topraklarda kazanan iş insanlarının, ileriki yıllarda, geriye dönüp baktıklarında vicdanen rahat olabilmeleri ve gelecekte bu ülkenin insanlarıyla ayni havayı, ayni güneşi paylaşabilmeleri için 'kötü gün dostu' olduklarını göstermeleri gerekmektedir. Yardım etme imkanı olan iş insanları, tereddüt etmeden ihtiyaçlı olanlara el uzatmalıdır.”