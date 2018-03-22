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Güzel Türkçe konuşmanın incelikleri LAÜ’de ele alındı

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından, “Güzel Türkçe Konuşalım” konulu semineri iki ayrı oturumda gerçekleştirildi.
Güzel Türkçe konuşmanın incelikleri LAÜ’de ele alındı

Seminere, ülkemizin çeşitli ulusal TV kanallarında program yapımcısı ve haber spikerliği  görevlerinde bulunan ve halen Yayın Yüksek Kurulu üyeliği görevini sürdürmekte olan Erol Atabek katıldı.

Atabek, konuşmanın temel unsurlarını; konuşmanın anlamlı ve anlaşılır olması, kelimelerin yerine göre doğru ve düzgün seçilmesi, cümleyi oluşturan öğelerin doğru yerleştirilmesi, harflerin doğru seslendirilmesi, doğru tonlama ve vurgulama ile tüm bu unsurların en güzel şekilde kullanılması olarak sıraladı.

Atabek: Vurgulama ile içimizdeki duyguları yansıtabiliriz

“Sabahın erken saatlerinde uyanıyoruz, gördüğümüz karşılaştığımız yakınlarımıza dostlarımıza ‘Günaydın’ diyoruz, sadece bu kelime bile, onu seslendirirken gerçekleştirilen tonlama  ve vurgu ile güzel konuşulup konuşulmadığını ortaya koyar” diyen Atabek, ‘Günaydın’ kelimesinin basit, tekdüze gibi görünmekle birlikte, bu kelime seslendirilirken yapılan tonlama ve  vurgulama ile içimizdeki duyguların yansıtılabileceğini, karşı tarafa duyulan saygı ve sevginin ifade edilebileceğini, bir anlamda konuşma şekliyle kelimeye anlam yüklenebileceğini söyledi.
“Güzel yazmak, güzel konuşmanın başlangıcıdır” diyen Atabek, güzel yazma ile kastedilenin harflerin kusursuz olarak kağıda aktarılması değil, oluşturulan cümlenin anlamlı ve anlaşılır olması, kurulan cümlede kelimelerin yerli yerinde olması ve dilbilgisi kurallarına da uyulması gerektiğinin anlaşılması gerektiğini belirtti.
Güzel konuşmada nefes alıp vermeyi ve nefesi kullanmayı bilmenin de önemli olduğuna değinen Atabek, nefes almanın, karın nefesi ve diyafram nefesi olarak ikiye ayrıldığını ve doğru teknikle  nefes alınmazsa konuşmanın ilerleyen dakikalarında yorgunluğun söz konusu olabileceğini belirtti. Atabek, güzel bir konuşmada, duraklamalarda nefesin ayarlanması ve zamanlamasının da öneminin altını çizdi.

Atabek: Tonlama konuşmanın bestelenmiş halidir

Tonlamayı konuşmanın bestelenmiş hali olarak tanımlayan Atabek, konuşmada bir anlamda notaların kullanıldığını ifade etti.  Duygu ve düşüncenin karşı tarafa konuşma ile aktarılması sırasında tonlamanın ayrı bir önem kazandığını dile getiren Atabek, kelime vurgusunun çeşitli kurallara bağlı olduğunu belirtirken, cümlelerde ise vurgunun anlatılmak istenene bağlı olarak değiştiğini ifade etti. İkinci oturumda, tonlama, vurgu ve duraklama ile ilgili örnekler veren Atabek, seminere katılan öğrencilere çeşitli örneklerle uygulama da yaptırdı.Seminer sonunda İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belkıs Ayhan Tarhan  tarafından  Yayın Yüksek Kurulu Üyesi Erol Atabek’e teşekkür belgesi takdim edildi. 
 

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