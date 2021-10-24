Hamdi Alkan'ın ikinci Selen Görgüzel Alkan'ın kızı İlknaz, görenleri mest ediyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla büyük beğeni toplayan İlknaz Bektaş, güzellik konusunda adeta annesiyle yarışıyor.

2014 yılında yönetmen Hamdi Alkan ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Selen Görgüzel Alkan, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Görgüzel'in ilk evliliğinden olan kızı İlknaz'ı görenler, ''Güzelliğini annesinden almış'' demeden geçemiyor.