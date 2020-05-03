Kadınlar, güzellik söz konusu olunca kendilerinden geçiyor ancak birazdan tarihte yaşanmış, şahit olacağınız mantığın devre dışı kaldığı güzelleşme yöntemleri sizi sizden alacak.

Kadınlar güzel görünmek uğruna "Bir insan kendine nasıl böyle bir şey yapar" demekten kendinizi alamayacağınız akıl almaz çılgınlıklar yapmış, türlü işkencelere katlanmışlar. Öyle ki organlarının yerini değiştirecek kadar ileriye gidenler de var.