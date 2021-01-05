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Güzellik salonu'nda çalışan bir kişinin testi pozitif

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Yenikent'te faaliyet gösteren Arzu Çevre Hair Salon'da çalışan bir kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Güzellik salonu'nda çalışan bir kişinin testi pozitif

Yenikent'te faaliyet gösteren Arzu Çevre Hair Salon'da çalışan bir kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

İşletmenin sahibi Arzu Çevre, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak bir çalışanının pozitif olduğunu açıkladı.

Çevre, kendisinin ve diğer personelinin testlerinin negatif çıktığını ancak tedbir amaçlı 18 Ocak’a kadar işletmelerini kapatma kararı aldıklarını ekledi.

Arzu Çevre’nin açıklaması şöyle:

"Sevgili misafirlerimizi salonumuzda oluşan bir bulaş sebebi ile çalışanımız pozitif çıktı. Negatif çıkmamıza rağmen tedbir amaçlı izole bir süreç geçireceğiz. 18 Ocak tarihine kadar salonumuz hizmet vermeyecektir. Hepimiz bu süreci en iyi şekilde atlatacağız, anlayışlı olarak bir birimizi koruyalım. Saygılarımla Arzu Çevre."

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