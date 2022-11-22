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Güzellik uğruna sağlığınızdan olmayın

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Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Kılıç, yüz estetiğinde 'merdiven altı' çalışmalara dikkat çekerek "Güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın" dedi.
Güzellik uğruna sağlığınızdan olmayın

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Kılıç, estetik operasyonlarda alanında uzman isimlerle çalışmanın ve operasyonların hijyenik ortamlarda gerçekleşmesinin önemini anlattı.

Merdiven altı olarak tabir edilen çalışmalarda “Çok ciddi ve kronik enfeksiyonlar, diğeri yüzde oluşabilecek asimetri dediğimiz, yanlış yüz oluşumları ve ciddi sarkmalar olabilir” dedi.

Prof. Dr. Arzu Kılıç, söz konusu sorunların önüne geçebilmek amacıyla, alanında uzman dermatologlar yetiştirdiklerini, üniversite bünyesinde araştırma ve uygulamalar yaptıklarını söyledi.

İp askı yöntemini, yüzünde daha gergin ve genç bir görünüme sahip olmak isteyen bireylerin tercih ettiğini söyleyen Prof. Dr. Kılıç, uygulama sayesinde kolajen oluşumunun artmasının sağlandığını belirtti.

Çeşitli faktörlerin etkisiyle kolajen ve elastik liflerin azalmasıyla yüz ve boyunda gevşeme ve sarkmalar oluşabildiğini anlatan Prof. Dr. Kılıç, ip askı yöntemiyle daha genç ve gergin bir yapının yanı sıra cildin elastik bir yapıya büründüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Kılıç, “Üniversitemizde normal deri hastalıkları ve dermatolojik muayene dışında kozmetik uygulamalar da yapılmakta. Dermatoloji kliniğimizde botoks, dolgu peeling, PRP ve ip askı uygulamaları başarıyla yapılıyor” dedi.

Şeker hastalarının, bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlar, gebelere, kanama hastalığı olanlar ve kan sulandırıcı kullananlara uygulamanın yapılmadığını söyleyen Prof. Dr. Kılıç, yanlış hasta ve ip seçiminin yüzde çökme, damar hasarı ve sinir zedelenmelerine yol açabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Kılıç, ip askı uygulaması hakkında şu uyarılarda bulundu:

“Düşük fiyatlarla botoks, dolgu ve ip askı yapıldığını duyuyoruz. Dolayısıyla bu ürünlerin bazılarının da sahte olduğunu, yurda kaçak girdiğini biliyoruz. Bu konuda işin ehli hekimlere müracaat etmek, özellikle dermatolog ve plastik cerrahi hekimleri tarafından bu uygulamayı yaptırmak çok önemli. Aksi takdirde merdiven altı kuaförler ya da güzellik merkezlerinde yapılan ip askı uygulamalarının bize de gelen olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi çok ciddi ve kronik enfeksiyonlar, diğeri yüzde oluşabilecek asimetri dediğimiz, yanlış yüz oluşumları ve ciddi sarkmalar olabilir. Kozmetik uygulamalar yaptıracak olanların, bu işin ehli olan dermatoloji ve plastik cerrahi hekimlerine müracaat etmelerini öneriyorum.” 

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