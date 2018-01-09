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Güzellik ve müziği aynı anda sahneye taşıyan piyanist: Lola Astanova

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Güzellik ve müziği aynı anda sahneye taşıyan piyanist: Lola Astanova
Özbekistan doğumlu ABD'li piyanist ve Rusya Piyano Okulu Temsilcisi Lola Astanova, piyano çalmadaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de kendisini izleyenleri hayran bırakıyor

 Dünyanın birçok yerinden olduğu gibi Türkiye’den de hayranları olduğunu belirten Astanova, kariyeri ve gelecek planlarını Sputnik okuyucuları ile paylaştı. Çocukluğundan beri piyano çalan Astanova, ABD ve Avrupa'da konserler veriyor. Ünlü müzisyenlerle de çeşitli projeler gerçekleştiren güzel piyanist, popüler moda dergileri için de zaman zaman poz veriyor. Sputnik'e konuşan Astanova, kariyerini ve planlarını anlattı. Astanova, "Çok küçük yaşlardan beri piyano çalıyorum. Ancak müzikle ciddi bir şekilde uğraşmaya annemin beni ünlü piyanist Tamara Popoviç'in stüdyosuna götürmesiyle başladım. O kadar küçüktüm ki, ayaklarım piyanonun pedalına yetişmiyordu, bu nedenle ayaklarımın altına iki tane kocaman telefon defteri koymuşlardı" ifadelerini kullandı. Astanova, piyano çalmadaki başarısının kilit noktasının da yoğun bir şekilde konsantre olup yaptığı işi sonuna kadar götürmesi olduğunu ifade etti. Hayran kitlesinin oldukça geniş bir yelpazeye yayıldığını belirten Astanova "ABD, Kanada, Avrupa ve Rusya'nın yanı sıra, sosyal medyadaki gönderilerim Türkiye, İran, Asya ülkeleri ve Latin Amerika'daki kullanıcılar tarafından da ilgi görüyor. Sosyal medyadaki ilgiyi her zaman takip ediyorum zira dinleyicilerim arasındaki kültür, dil, din, toplumsal ve siyasi bakış farklılıkları beni her zaman şaşırtıyor. Benim için bu, müziğin evrensel dilinin herkesi birleştirdiğinin bir kanıtı daha niteliğinde" dedi. Tüm dünyada birçok ödül alan Astanova, bir keresinde konserden sonra kendisine ‘ödül' olarak piyano şeklinde çikolatalı bir pasta verildiğini söyledi. Astanova "Bu hem tatlı hem de farklı bir ödüldü. En son aldığım ödül de (George) Gershwin'in ‘Rhapshody in Blue'sunu çaldığım filmle (Visions of New York belgeseli) gelen EMMY ödülü oldu" dedi.

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‘KIYAFETLERİMİ ÖZENLE SEÇİYORUM'

Astanova müzik dışındaki ilgili alanlarını da "Kozmetik ürünlerine büyük ilgi duyuyor ve makyajımı her zaman kendim yapıyorum. Modayla çok ilgiliyim. Moda tasarımcıları çağımızın en büyük sanatçılarından, moda kültürümüz ve dünyayı algılayış biçimimizin büyük bir parçası" sözleriyle açıkladı. Konserleri öncesinde kullanacağı kıyafetleri de özenle seçtiğini belirten Astanova "Kıyafetlerimi seçerken repertuarı, konser yeri ve seyircileri göz önünde bulunduruyorum. Giydiklerimin göz alıcı ve konserin bir parçası olarak görünmesini istiyorum. Salondaki dinleyiciler için konserler çok para ödeyip dört gözle bekledikleri etkinlikler. Zira Sahnede yataktan yeni çıkmış gibi darmadağınık bir görüntü ile karşılaşmak istemezler" ifadelerini kullandı.

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