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Güzellik ve saç hizmetleri alanındaki işletmelerden açıklama

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Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, Kıbrıs Türk Güzellik ve Tırnak Teknisyenleri Birliği ve Kıbrıs Türk Berberler Birliği, mesleklerini icra ederken kullandıkları aletlerini Başbakanlığa teslim ederek, iş yerlerini onların işletmesini isteyeceklerini açıkladı.
Güzellik ve saç hizmetleri alanındaki işletmelerden açıklama

“2020 yılının gelirlerinin yüzde 50 gerisinde olmamıza rağmen, 2020’deki kiramız 2 kat artmış, elektrik ve temel girdilerimiz 5 kat artmıştır” ifadelerini kullanan Birlikler, eylemlilik sürecine gireceklerini duyurarak, şekil ve zamanını en kısa zamanda açıklayacaklarını belirtti.

Birlikler tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, bu sektördeki işletmelerde mesai saatleri boyunca klimaların çalışıyor olması, ışıkların açık olması, suyun sıcak olması, ikramların hazır olması gibi zorunlu enerji tüketimi olduğuna ve işletmelerin elektrik giderlerinin doğrudan gelirleriyle orantılı olmadığına dikkat çekildi.

Giderlerinin yüzde 95’inin döviz üzerinden olmasına rağmen, kazancın ise yüzde 95’inin TL olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu enflasyonist ekonominin içindeki giderlerini kendi emeğinin içindeki geliriyle dengelemeye çalışarak 2 yılı aşkın emekçi esnafın halini düşünen anlayan ya da anlamaya çalışan bir hükümet görmedik, arıyoruz” denildi.

“İşyerini kapatmamak için 2020’den bugüne kadar borçlanma limitlerini aşarak, varlıklarını ipotek veya satarak mücadele eden bu alandaki meslek insanlarının mücadelesine meslek örgütleri öncülük edecektir” ifadeleri kullanılan açıklamada, işletmelerin kendi başarısızlığından dolayı olmayan ve ülkeyi yönetenlerin ortaya koyduğu yanlış ekonomi politikaları sonucu çıkan yüksek giderlerin tamamının sektör üzerine bırakılmasını kabul etmeyecekleri kaydedildi.

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