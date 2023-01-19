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Güzellik yarışması diplomatik kriz yarattı: Devlet başkanından çarpıcı iddia

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Geçen hafta düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) zaferi ABD'li güzelin kazanması diplomatik kriz yarattı.
Güzellik yarışması diplomatik kriz yarattı: Devlet başkanından çarpıcı iddia

Tansiyonun yıllardır yüksek olduğu ABD-Venezuela hattında güzellik yarışması krizi patlak verdi…

Geçen hafta ABD’nin New Orleans kentinde düzenlenen yarışmada tacı kazanan ABD’li güzel R’Bonnet Gabriel’in zaferi Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun tepkisini çekti. Daha önce yapılan anket çalışmalarında güzellik yarışmasını kazanmasına kesin gözüyle bakılan 23 yaşındaki Venezuela güzel Amanda Dudamel’in ikinci olmasına öfkelenen Maduro, ABD’nin güzellik yarışmasına şike karıştırdığını öne sürdü.

Dudamel (soldaki) tacı ABD güzeli Gabriel’e (ortadaki) kaptırsa da hayatından memnun olduğunu söyledi.

Dudamel’in tacını ABD’nin gasp ettiğini dile getiren Maduro, “Bizim Kainat Güzellik zaferimizi çaldılar. Amanda Dudamel sokakta kazandı ve bunu çalamazlar. Amanda Dudamel burada gönüllülük işleri yapıyor” dedi.

Venezuela ulusal futbol takımının eski antrenörü Rafael Dudamel’in kızı olan ve moda tasarımcısı olarak tanınan Dudamel, yarışmanın favorilerinden biri olarak gösteriliyordu. Fakat Maduro’nun tepkisine rağmen Dudamel, Instagram üzerinden bir açıklama yaptı.

Dudamel, ikinci olmaktan dolayı memnun olduğunu ve haline şükrettiğini dile getirdi. Yarım milyon insanın beğendiği Instagram paylaşımında Dudamel, “Ben çok mutluyum ve Venezuela’ya bana eşlik ettiği ve büyük hayallerime izin verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

ABD’den ya da Kainat Güzellik Yarışması yönetiminden Maduro’nun iddialarıyla ilgili bir yanıt gelmedi.

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