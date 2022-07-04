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Güzelyalı Halk Plajı’nda“Engelsiz Denize Ulaşım Rampası” hizmete girdi

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Güzelyalı Halk Plajı’nda“Engelsiz Denize Ulaşım Rampası” hizmete girdi
Güzelyalı Halk Plajı’nda“Engelsiz Denize Ulaşım Rampası” hizmete girdi

Lapta’ta Güzelyalı Halk Plajı’nda“Engelsiz Denize Ulaşım Rampası” hizmete girdi.

Lapta Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ile Lefkoşa Merkez LionsKulubü’nünişbirliği’nde ODAM LTD’in sponsorluğunda imal edilen, engellilerin kolaylıkla denizle buluşmasına imkan tanıyacak katlanabilir ahşap rampagerçekleştirilen etkinlikle engelli vatandaşların kullanımına sunuldu.

Etkinlikte ayrıca Charlotte Kayla Çalı Akgüre, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarıyla temin ettiği tekerlekli sandalyeyi engelli bireylerin kullanımı için bağışladı.

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