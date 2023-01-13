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Güzelyurt-Aydınköy ana yolunda kaza... 1 Yaralı!

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Güzelyurt-Aydınköy ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Güzelyurt-Aydınköy ana yolunda kaza... 1 Yaralı!

Güzelyurt-Aydınköy ana yolunda bugün meydana gelen kazada, devrilen araçta bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki Mine Gömülütaş, yönetimindeki LK 458 plakalı otomobille Aydınköy-Güzelyurt ana yolunda doğu istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine doğru yolun solundan çıkarak bir narenciye bahçesini çevreleyen tellere çarpıp yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan Gömülütaş Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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