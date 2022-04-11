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Güzelyurt Belediye Şehir Tiyatrosu Mersin’de Sahne Aldı

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Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu “OKB-OKB” adlı oyunun prömiyeri’ni Mersin’de gerçekleştirdi.
Güzelyurt Belediye Şehir Tiyatrosu Mersin’de Sahne Aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine kültür sanat etkinliklerine katılan Şehir Tiyatrosu, 7 Nisan Perşembe günü Mezitli Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Oyunda başarılı bir performans sergileyen Şehir Tiyatrosu, tiyatroseverlerin beğenisini topladı.

Oyunda OKB’nin (Obsesif-Kompulsif Bozukluk) grup terapisi üzerinden tedavi yöntemi 6 OKB hastası üzerinden aktarılıyor. Oyunda birbirlerinin takıntılarını gören hastalar, birbirleriyle kaynaşıp tanışır.  Bir süre sonra ortamdaki hastalar birbirinden güç alarak yaşama bağlanmayı öğrenir.  Grup tedavisi böylelikle başarıya ulaştır.

Laurent Baffie'nin yazdığı ve Jale Dinarlı'nın yönettiği oyununun, sahne amirliğini Şerife Hilkat Manicioğlu, ses-ışık efektini de Seylan Bolçocuk Zeybek üstlendi.

Güzelyurt Belediye Meclis Üyesi Hasan Kalkanlı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger gecenin sonunda karşılıklı hediye ve plaket takdiminde bulundular.

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