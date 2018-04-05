Güzelyurt Belediye yeni merkez binasının temeli Pazartesi atılıyor

Çevre yolundaki Manisa Bulvarı üzerinde yer alan ve toplamda 2 bin 862 metrekarelik alana sahip yeni merkez binasının 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, zemin, birinci ve ikinci kattan oluşacak yeni binada engelli vatandaşlara yönelik düzenlemeler de yapılacak.
5 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek yeni binanın zemin katına 50 araçlık otopark yapılacak. 2 girişi olacak engelli dostu binada 2 de asansör bulunacak.
Binanın, enerji ihtiyacının bir bölümünü üretebilecek şekilde düzenleneceği kaydedildi.
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