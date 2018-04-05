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Güzelyurt Belediye yeni merkez binasının temeli Pazartesi atılıyor

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Güzelyurt Belediyesi yeni merkez binasının inşaatına başlanıyor. Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, binanın temeli pazartesi 11.00’de yapılacak törenle atılıyor.
Güzelyurt Belediye yeni merkez binasının temeli Pazartesi atılıyor

Çevre yolundaki Manisa Bulvarı üzerinde yer alan ve toplamda 2 bin 862 metrekarelik alana sahip yeni merkez binasının 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, zemin, birinci ve ikinci kattan oluşacak yeni binada engelli vatandaşlara yönelik düzenlemeler de yapılacak.

5 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek yeni binanın zemin katına 50 araçlık otopark yapılacak. 2 girişi olacak engelli dostu binada 2 de asansör bulunacak.

Binanın, enerji ihtiyacının bir bölümünü üretebilecek şekilde düzenleneceği kaydedildi.

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