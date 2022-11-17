Güzelyurt Belediyesi Bağımsız Adayı Reşat Kansoy'a destek artıyor.. TDP-TKP de destek kararı aldı

Güzelyurt Belediyesi Bağımsız Adayı Kansoy'a destek artıyor.. TDP-TKP de destek kararı aldı. TDP-TKP, Güzelyurt’ta bağımsız aday Reşat Kansoy’a tüm üye ve sempatizanları ile güçlü bir şekilde destek verme kararı aldı.

Kansoy'a daha önce Halkın Partisi (HP) de destek kararı almıştı.

Diğer yandan Güzelyurt'ta TDP listesinden Belediye Meclis üyesi adayı gösterecek Bağımsızlık Yolu partisi (BY) de Mahmut Özçınar'a karşı Reşat Kansoy'a oy verilmesi çağrısı yapmıştı.

Bağımsız aday Reşat Kansoy'un yıllardır Güzelyurt'ta sevilen esnaf olması, seçimin en genç adayı olması özellikle gençler arasında büyük bir destek görmesini sağlıyor.

Kansoy ismi Güzelyurt'ta seçimi kazanacak aday olarak gündemdeki yerini koruyor.