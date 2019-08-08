  • BIST 98.620
  • Altın 263,528
  • Dolar 5,4721
  • Euro 6,1385
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Güzelyurt Belediyesi bayram süresince hizmetlerin aksamaması için tedbirler aldı

» »
Güzelyurt Belediyesi bayram süresince hizmetlerin aksamaması için tedbirler aldı
Güzelyurt Belediyesi bayram süresince hizmetlerin aksamaması için tedbirler aldı

Güzelyurt Belediyesi, Kurban Bayramı tatili süresince belediye tarafından verilen hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi amacı ile tedbirler aldığını, herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için ekiplerin çalışma gün ve saatleri düzenlenerek, nöbetçi ekiplerin devreye konduğunu duyurdu. 

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamada, personelle bayramlaşmanın Güzelyurt Belediye Başkanı ve  meclis üyelerinin katılımı ile yarın saat 12.00’de yapılacağı kaydedildi. 

Kent  yol, sokak ve caddelerin temizlik hizmetlerinin tüm tatil süresince, kirliliğe meydan vermemek amacı ile devam ettirileceği, merkezde bulunan işyeri ve konutların atıklarının bayram tatili süresince normal program aksatılmadan belediye ekipleri tarafından kaldırılacağı ifade edildi. 

Normal program dahilinde kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz su verileceği, herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekibin tatil süresince devrede olacağı, tüm mezarlıkların bayram ziyaretleri için kontrol ve bakımdan geçirildiği kaydedildi.

Tatil süresince mezarlıklarda görevli personelin hizmetlerin aksamadan verilmesini sağlayacağı kaydedilen açıklamada, oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacı ile tatil süresince nöbetçi kolluk ekipleri görevlendirildiği ifade edildi. 

Tartı Merkezi’nin bayram tatili süresince kapalı olacağı, bayram sonrası normal programa devam edeceği, tatil süresince 0542 888 8101 numaralı telefonun gelecek taleplere cevap vereceği bildirildi 

SALHANE HİZMETLERİ

Belediye mezbahası bayramın birinci günü olan 11 Ağustos Pazar günü kurban kesimi yapmak isteyen vatandaşlara 08.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Salhane 13 Ağustos Salı gününden itibaren normal programına devam edecek. 
Açık Pazar bayram arifesine denk gelen 10 Ağustos Cumartesi günü açık olacak. 

Vatandaşlarımızın taleplerini karşılayabilmek ve su konusunda mağdur olmalarını önlemek amacı ile Güzelyurt Belediyesi Hizmet Binası 10 Ağustos Cumartesi ve 13 Ağustos Salı günü, Bostancı Şubesi de 13 Ağustos Salı günü 09.00-13.00 saatleri arasında açık olacak. Kapalı Pazar ve Kalkanlı Şubesi’nde bulunan paypoint noktalarından 24 saat su yüklemesi yapılabilir.

Alınan tedbirlerin yanısıra tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için; 0548 829 3243, 0548 829 3245 numaralı telefon hatları Bayram tatili süresince vatandaş şikayet ve isteklerini karşılamak ve hizmet vermek üzere tahsis edildi. 
Güzelyurt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşların Kurban Bayramı kutlandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt Portakal Festivali, çocuk şenliğiyle devam etti03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:36
  • 42. Güzelyurt Portakal Festivali 28 Haziran-7 Temmuz arasında yapılıyor24 Haziran 2019 Pazartesi 13:46
  • Bu bölgelere elektrik verilemeyecek .13 Haziran 2019 Perşembe 09:38
  • Güzelyurt’ta yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek10 Haziran 2019 Pazartesi 15:26
  • Bölgeye yarın ve çarşamba günü giriş yasak27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:51
  • Güzeyurt’ta yarın elektrik kesintisi yaşanacak23 Mayıs 2019 Perşembe 17:11
  • Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nun yıl sonu sergisi bugün Güzelyurt Kapalı Çarşı’da açıldı.17 Mayıs 2019 Cuma 14:54
  • Güzelyurt’ta yarın bazı bölgeler elektriksiz kalacak15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:41
  • Okon boğularak hayatını kaybetti11 Mayıs 2019 Cumartesi 12:56
  • Gayretköy’de 20 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı10 Mayıs 2019 Cuma 21:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti