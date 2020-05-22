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Güzelyurt Belediyesi Bayram tedbirlerini aldı

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Güzelyurt Belediyesi Bayram tedbirlerini aldı
Güzelyurt Belediyesi Bayram tedbirlerini aldı

Güzelyurt Belediyesi,Ramazan Bayramı tatili süresince belediye tarafından verilmekte olan hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi amacı ile birtakım tedbirler alındığını duyurdu.

Kent yol, sokak ve caddelerin temizlik hizmetlerinin tüm tatil süresince, kirliliğe meydan vermemek amacı ile yoğun olarak devam ettirileceği belirtildi.

Merkezde bulunan işyeri ve konutların atıkları, tüm tatil süresince normal program aksatılmadan insanların rahatsız olmayacakları saatlerde ekipler tarafından kaldırılacak.

Normal program dahilinde kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz su verilip herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak.

Tüm mezarlıklar bayram ziyaretleri için kontrol ve bakımdan geçirildi. Açıklamaya göre, tatil süresince mezarlıklarda görevli personel bulundurulup hizmetlerin aksamadan verilmesi de sağlanacak.

Oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacı ile tatil süresince nöbetçi kolluk ekipleri görevlendirildi.

Tartı Merkezi, bayram tatili süresince kapatılacak ve Bayram sonrası normal programa devam edecek. Tatil süresince 0542 8349507 numaralı telefon, gelecek taleplere cevap verecek.
Kesimhane bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olup 26 Mayıs’ta normal programına devam edecek.

Açık Pazar yarın açık olacak.
Tahsilat ve İçme Suyu Kontür Yükleme Hizmeti: Vatandaşların taleplerini karşılayabilmek ve su konusunda mağdur olmalarını önlemek amacı ile Güzelyurt Belediyesi Hizmet Binası 23 Mayıs Cumartesi(arife günü) ve 25 Mayıs Pazartesi (bayramın 2. günü) 09.00-13.00 saatleri arasında açık olacak. Ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar ihtiyaç hasıl olması durumunda Kapalı Pazar, Kalkanlı ve Bostancı Şubelerinde bulunan paypoint noktalarından 24 saat su yüklemesi yapılabilecek.

Alınan tedbirlerin yanısıra tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için 0548 829 3243, 0548 829 3245, 0548 829 3244 numaralı telefon hatları Bayram tatili süresince vatandaş şikayet ve isteklerini karşılamak ve hizmet vermek üzere tahsis edildi.

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