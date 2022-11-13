Güzelyurt Belediyesi’nden kimsesiz sahipsiz köpekleri toplatıp yok etme girişimi

Evrensel Kıbrıs’ta yer alan habere göre, Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Belediye Müdürü Kemal Kayan’ın talimatıyla Güzelyurt halkı kandırılarak zavallı masum köpekler yaka paça araçlara atılıp götürülüyor, bir daha onları kimse görmüyor.

Güzelyurt halkına, “barınağa götüreceğiz, orada iyi bakılacaklar” deniliyor ve köpekler alınıyor. Daha sonra o köpekleri ziyaret etmek isteyen insanlar, belediyenin sözde atıl duran hayvan rehabilitasyon merkezi yerinde o köpekleri bulamıyor.

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