Güzelyurt Belediyesi'nden Nefes'e bir nefes

Güzelyurt Belediyesi sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek, Nefes Demirpençe için sivil toplum örgütleri ile yardım kampanyası başlattı.

Güzelyurt Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleşecek “Nefes’e Bir Nefes De Sen Ver” sloganlı kampanyaya bölgedeki tüm sivil toplum örgütleri ile kültür sanat dernekleri destek verecek.

Projenin birinci ayağında 2000 adet makbuz basılarak 10 TL bağış karşılığı satılacak. Projenin ikinci ayağında ise 3 Mart 2017 Cuma günü Güzelyurt Kapalı Çarşı Meydanı’nda etkinlikler düzenlenecektir.

Düzenlenecek etkinlik kapsamında stantlar kurulup sivil toplum örgütleri tarafından gıda ürünleri satışı gerçekleştirilecek.

Kültür dernekleri tarafından dans gösterileri sahnelenip, Dördüncü Duvar Halk Müziği konseri ve Grup Baria’nın konser performansı ile etkinlik sona erecek.

Bağış biletlerinden gelecek gelirin dışında sivil toplum örgütleri tarafından stantlarda yapılacak satışlardan elde edilecek gelir de tamamen Nefes’in tedavisi için kullanılacak.

Organizasyona Güzelyurt Belediyesi dışında, Güsad, Dokab, Akder, Kayder, Gasad, Seçder, Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği, Grup Baria, Güzelyurt İzci Örgütü ve Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü destek verecek.