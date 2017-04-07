Güzelyurt Belediyesi’nden yaşlılar haftası dolayısıyla Gazimağusa gezisi

Güzelyurt Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi “Yaşlılar Haftası” nedeniyle üyelerine yönelik organizasyonun üçüncü etabı kapsamında Gazimağusa gezisi düzenledi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Güzelyurt, Yayla, Güneşköy ve Bostancılı üyeler, otobüslerle Gazimağusa’ya götürüldü.

Geziye katılanlar önce bir alışveriş merkezine ardından da yemek için bir otele götürüldü.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yemekte yaptığı konuşmada Güzelyurt Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında önemli mesafeler kat ettiğini söyledi.

Piyango çekilişinde de yapıldığı yemekte ayrıca her üyeye günün anısına birer hediye takdim edildi. Gezi süresince hemşireler de geziye katılanlara eşlik etti.

Güzelyurt Belediyesi’nin bir sonraki gezisinin 14 Nisan’da gerçekleştirileceği bildirildi.