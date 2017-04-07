 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.613
  • Altın 151,658
  • Dolar 3,7293
  • Euro 3,9606
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAAKEL Genel Sekreteri'ne saldırı

Güzelyurt Belediyesi’nden yaşlılar haftası dolayısıyla Gazimağusa gezisi

» »
Güzelyurt Belediyesi’nden yaşlılar haftası dolayısıyla Gazimağusa gezisi
Güzelyurt Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi “Yaşlılar Haftası” nedeniyle üyelerine yönelik organizasyonun üçüncü etabı kapsamında Gazimağusa gezisi düzenledi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Güzelyurt, Yayla, Güneşköy ve Bostancılı üyeler, otobüslerle Gazimağusa’ya götürüldü.

Geziye katılanlar önce bir alışveriş merkezine ardından da yemek için bir otele götürüldü.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yemekte yaptığı konuşmada Güzelyurt Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında önemli mesafeler kat ettiğini söyledi.

Piyango çekilişinde de yapıldığı yemekte ayrıca her üyeye günün anısına birer hediye takdim edildi. Gezi süresince hemşireler de geziye katılanlara eşlik etti.

Güzelyurt Belediyesi’nin bir sonraki gezisinin 14 Nisan’da gerçekleştirileceği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • KKTC, Azerbaycan uluslararası seyahat ve turizm fuarında yer aldı07 Nisan 2017 Cuma 14:49
  • Ticaret Odası 54’üncü Genel Kurulu yarın yapılıyor07 Nisan 2017 Cuma 14:48
  • Sanayi Odası: “KKTC - TC arasında elektrik kablo projesi önemli”07 Nisan 2017 Cuma 14:47
  • Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi sendikalar 1 Mayıs’ı ara bölgede kutlayacak07 Nisan 2017 Cuma 14:46
  • 48 yerli ürünün 47’si temiz…07 Nisan 2017 Cuma 14:44
  • Toparlanıyoruz: “ihmale son verecek adımları atın”07 Nisan 2017 Cuma 14:42
  • Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güven Varoğlu Oldu07 Nisan 2017 Cuma 13:44
  • GÜÇ-SEN, Gazimağusa Gümrük Şubelerinde bir saatlik eylem yaptı07 Nisan 2017 Cuma 12:09
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!07 Nisan 2017 Cuma 08:49
  • Denktaş: "Ne gocunuyorum, ne de çekiniyorum"06 Nisan 2017 Perşembe 18:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti