Güzelyurt Belediyesine flaş aday

GÜKAD başkanı da olan Reşat Kansoy’un Güzelyurt Belediye Başkanı adayı olmak için birçok kesimden destek olduğu öne sürüldü.

GÜKAD başkanı da olan Reşat Kansoy’un Güzelyurt Belediye Başkanı adayı olmak için birçok kesimden destek aldığı ileri sürüldü.

Kansoy’un ailevi bağları ve siyasal geçmişi ile yıllardır Güzelyurt çarşısında esnaf olarak halk ile iç içe olmasının seçimlerde büyük avantajı olacağı konuşuluyor.

UBP Güzelyurt Milletvekili ve Sağlık Bakanı da olan Dr. Ali Pilli’nin dayısı olması, eski UBP Milletvekili Türkay Tokel’in ise kayınpederi olmasından dolayı birçok kesimden de destek alabileceğinden bahsediliyor.

Kansoy’a HP, TDP, BKP ve birçok CTP’linin de destek verdiği Güzelyurt’ta konuşuluyor.

Kansoy geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile adaylığa göz de kırptı.

İşte o paylaşım;

Niyetimiz var,

iş yapmaya!

Daha iyiye, daha yeniye, daha güzele, imza atmaya.

Birlikte... Gönül gönüle; azimle, fikirle, sevgiyle...

“...Yoldaş demek,

güneşi içenlerin türküsünü birlikte söyleyebilmektir.

Yoldaş demek,

sözü söz, aynı yürek çarpıntısı,

yol arkadaşı, can yoldaşı olabilmektir...”

Başaracağız.

Memleketi, bizi, kenti, dünü... Yarını konuştuğumuz, güzel bir geceydi,

Davet için teşekkürler.

Suphi Coşkun, CTP’den milletvekili adayı olacak

CTP Birçok Belediye’de erkenden başkan adayı açıklarken Dipkarpaz Belediye Başkanı da olan Suphi Coşkun Belediye Başkanı değil Milletvekili aday adayı olacağını açıkladı.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Ada TV’de katıldığı programda ilk kez açıklama yaparak, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) milletvekili aday adayı olduğunu kamuoyuna açıkladı.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Ada TV’de katıldığı programda ilk kez açıklama yaparak, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) milletvekili aday adayı olduğunu kamuoyuna açıkladı.

Karamsarlığın insanları kötü etkilediğini kaydederek, 2014’ten bugüne kadar inandıklarının yüzde 80’ini gerçekleştirdiklerini ve Dipkarpaz’ı değiştirdiklerini söyledi. Coşkun, “Ben inanıyorum ki ülkemiz için de bu değişimleri yapabiliriz” dedi.



Demokrat Parti (DP) Aydınköy Örgütü açıldı

DP’den verilen bilgiye göre, önceki akşam gerçekleşen açılış törenine Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra, parti yetkilileri, bölge halkı ve partili gençler katıldı.

DP’den verilen bilgiye göre, önceki akşam gerçekleşen açılış törenine Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra, parti yetkilileri, bölge halkı ve partili gençler katıldı.

Örgüt Başkanı, Kadın Kolları Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanı’nın seçildiği örgüt açılış gecesinde Ataoğlu, örgütleşmenin önemine değindi.

Fikri Ataoğlu konuşmasında, Demokrat Parti’nin her yerde olduğunu, her geçen gün faaliyete geçen örgütlerle daha da büyümeye ve güçlenmeye devam ettiklerini ifade etti.

GENÇLERİMİZ VE KADINLARIMIZLA KKTC’Yİ YARINLARA DAHA GÜÇLÜ TAŞIYACAĞIZ

Kadınların ve gençlerin içinde olmadığı bir demokrasinin eksik olduğunu açıklayan Ataoğlu; “Gençlerimizi ve kadınlarımızı Demokrat Parti'nin fikirlerini ve siyasi duruşunu kitlelere taşıyabilecek en önemli unsur olarak görmekteyiz. Sizlerin fikir ve projelerinizle KKTC’yi yarınlara daha güçlü taşıyacağız." dedi.

Demokrat Parti’nin her geçen gün gençlerle ve kadınlarla büyümeye devam ettiğini kaydeden Ataoğlu, bunun DP'nin yıllardır sürdürdüğü gerçekçi politikaların anlaşılmaya başlanmasının sonucu olduğunu ifade etti.

GMB Meclis üyesi Cem Dana UBP'den istifa etti!

Cem Dana istifa gerekçelerini şu sözlerle dile getirdi ‘’ Ahmet Öztenay ile Belediye Meclis Üyesiyiz ve her zaman da beraber hareket ettik, alacağı her kararda yanında durdum. Tek anlaşamadığımız konu haksız yere Belediye’ye birçok işçi alınmasında ön ayak olmasıdır. Bir tek bu konuda anlaşamadık.

Bugün yapılan grevde ise, sendika başkanı olan Doğan Özüşen birçok detay açıklayarak işçi alımı konusunda meclis üylerinin çok baskıcı bir tutum sergilediklerini de dile getirdiğini işittim. Benim hiç kimse ile bir sorunu yoktur fakat Ali, Cengiz oyunlarına soyunan birlikte mücadele ettiğim Ahmet Öztenay'ın Hiçbir zaman partiye (UBP) bir katkısı olmadı.

Partinin çıkardığı gazeteyi ( Güneş gazetesi ) bile almıyor.

Partinin hiçbir toplantısına katılmıyor, seçim döneminde bile UBP parti binasına hiçgelmedi, şahsen ben görmedim yani gören var ise söylesin.

Ben ise Cem Dana olarak maddi ve manevi her şekilde partim olan UBP,ye yardım etti. Seçimlerde payıma düşen ne ise her zaman yardımcı oldum. Ancak bazıları partiyi kullanarak bir yerlere gelmeye çalışıyorlar, partinin sadece amblemini kullanıyorlar.

Diğer meclis üyesi arkadaşlarım ile hiçbir sorunumuz veya problemimiz yok itirazım da yok ama Ahmet Öztenay’a itirazım vardır.

Ben genel sekretere söyledim eğer bu seçimi yapar ve Ahmet Öztenay’ı parti meclisine gönderirseniz ben de istifa edeceğimi genel sekretere ve ilçe başkanına da daha önceden bildirdim. Seçim yapıldı ancak ben aday olmadım bile. Ahmet Öztenay’la yarışmak bile istemediğim için aday dahi olmadım, açıkçası o arkadaş yüzünden aday olmadım. Ahmet Öztenay kura ile seçildi ve ben de o yüzden istifa yazımı yazıp partiye verdim.

Partiye tek kuruşluk katkısı olmayan ve partiyi kendi çıkarları doğrultusunda kullanan o zat disipline verilip gerekli cezai müeidiye uygulanmaz ise ben artık bu partide hiçbir görev almayacağım. Bugünden itibaren de bir istifa mektubu yazarak UBP Gazimağusa İlçesine verdim,artık geri de dönmem.

Sayın Başbakan temiz UBP dedi biz de destekledik, şimdi üzerine düşen görevi yerine getirsin temiz UBP,yi yaratsın.’’Dedi. (MHA)