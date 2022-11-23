Güzelyurt bölgesi elektrik kesintisi!

Kıb-tek'ten yapılan açıklamaya göre,

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 10:30 saatleri arasında; Güzelyurt Polis Müdürlüğü, Kaymakamlık binası ile İşbankası ve Vakıflar bankası arasında kalan bölgelere ve civarına elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.