Güzelyurt Bölgesinde 2 Yangın

PGM'nin yaptığı açıklama şöyle:

Güzelyurt'ta Elektrik Panosundaki Kısa Devre Yangına Neden Oldu

26.05.2021 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Güzelyurt’ta, Eski Akdeniz yolu üzerinde Erkut ULUÇAM’a ait ağılın elektrik panosunda meydana gelen kısa devre sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu; ambar olarak kullanılan motor evi içerisindeki muhtelif borular, hurda olarak bulunan 3 adet çapa makinesi, 18 adet boru, 1 adet 4 inçlik kelepçeli boru, 2 adet elektrik panosu, 13 adet nar ağacı ve 4 tekerlekli ot biçme makinesinin lastikleri kısmen, Mustafa GÜLMEZ’e ait 6 adet rulo balya ise tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Diğer Yangının Sebebi Bilinmiyor

26.05.2021 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Güzelyurt - Güneşköy arasında bulunan derivasyon bölgesinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucunda 6 dönüm anız tamamen, 2 dönüm alan içerisinde bulunan bakımsız narenciye ağaçları kısmen, 9 adet kelepçeli boru ve 64 metre uzunluğundaki plastik boru ise tamamen yanarak zarar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.