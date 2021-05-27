  • BIST 1.427
  • Altın 515,004
  • Dolar 8,4291
  • Euro 10,2924
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Güzelyurt Bölgesinde 2 Yangın

» »
PGM açıklamada bulundu.
Güzelyurt Bölgesinde 2 Yangın

PGM'nin yaptığı açıklama şöyle:

Güzelyurt'ta Elektrik Panosundaki Kısa Devre Yangına Neden Oldu

26.05.2021 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Güzelyurt’ta, Eski Akdeniz yolu üzerinde Erkut ULUÇAM’a ait ağılın elektrik panosunda meydana gelen kısa devre sonucu bir yangın meydana geldi.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu; ambar olarak kullanılan motor evi içerisindeki muhtelif borular, hurda olarak bulunan 3 adet çapa makinesi, 18 adet boru, 1 adet 4 inçlik kelepçeli boru, 2 adet elektrik panosu, 13 adet nar ağacı ve 4 tekerlekli ot biçme makinesinin lastikleri kısmen, Mustafa GÜLMEZ’e ait 6 adet rulo balya ise tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Diğer Yangının Sebebi Bilinmiyor

26.05.2021 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Güzelyurt - Güneşköy arasında bulunan derivasyon bölgesinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucunda 6 dönüm anız tamamen, 2 dönüm alan içerisinde bulunan bakımsız narenciye ağaçları kısmen, 9 adet kelepçeli boru ve 64 metre uzunluğundaki plastik boru ise tamamen yanarak zarar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ortaköy'de Uyuşturucu Operasyonu: Önce Araçtan Sonra Evden Emareler Toplandı27 Mayıs 2021 Perşembe 10:36
  • İlkay Adalı: “Cinayet günü Çatlı Kıbrıs’taydı”27 Mayıs 2021 Perşembe 10:27
  • Taçoy: Seçim 2022 Yılında Olacak27 Mayıs 2021 Perşembe 10:03
  • Tüp Gaza Zam! Artık 90 TL!27 Mayıs 2021 Perşembe 09:38
  • Meclis Toplanıyor... Kutlu Adalı Cinayeti ve Faillerinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi görüşülecek27 Mayıs 2021 Perşembe 09:34
  • Koreli kabri başında anılıyor27 Mayıs 2021 Perşembe 09:10
  • Minareliköy'deki Plastik Atıkları Yakan İki Kişi Tutuklandı27 Mayıs 2021 Perşembe 08:58
  • Rum Denizcilik Müsteşarı: AB, Kıbrıs-Yunanistan’ın deniz bağlantısıyla ilgili ihalede değişiklikleri onayladı27 Mayıs 2021 Perşembe 08:40
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?27 Mayıs 2021 Perşembe 08:38
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (27 Mayıs 2021)27 Mayıs 2021 Perşembe 08:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti