Güzelyurt bölgesinde sadece iki ambulans var: Yetkililer ‘yeterli’ diyor!

Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Dr. Zafer Hıdıroğlu, 10 tane ambulans olsa da, 10’unun da o sırada görevde olabileceğini söyledi ve yetersiz ambulans iddialarını dolaylı olarak reddetti.

Gemi Konağı’nda, 4 Ağustos Perşembe günü 21.15 sıralarında 24 yaşındaki Lovejoy Zinyuke denizde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği açıklandı… Yetkili doktorun ifadesine göre genç hastaneye geldiğinde kurtarılamamıştı.

Söz konusu ölüm olayında gencin yaşamını yitirmesindeki asıl sebebin ambulansın gecikmesi olduğu iddia ediliyor… Bu gecikmenin nedeninin de bölgedeki ambulans sayısı yetersizliği olduğu ifade ediliyor.

BAŞHEKİM HIDIROĞLU: AMBULANS SAYISI YETERSİZ DEĞİL

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’nın ulaştığı Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Dr. Zafer Hıdıroğlu, kendisine nöbetçi hekimin, boğulan gencin hastaneye getirildiği sırada hayati fonksiyonlarını yitirdiği bilgisini ilettiğini söyledi.

Hıdıroğlu, Cengiz Topel Hastanesi’nin iki ambulansının da o sırada görevde olduğunu ve Gemikonağı’ndan ambulans gittiğini, Güzelyurt bölgesi için iki ambulansın yeterli olduğunu ve 10 tane ambulans olsa da 10’unun da görevde olabileceğini kaydetti.

Öte yandan Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, boğulma tehlikesi geçiren 24 yaşındaki Lovejoy Zinyuke arkadaşları tarafından sahile çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin soruşturma devam ediyor.

kaunak : Kıbrıs Postası