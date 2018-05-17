Güzelyurt denize açılıyor

Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan Adayı Mahmut Özçınar, Güzelyurt'un 1974'ten sonra kavuşacağı en büyük projeyi açıkladı:

“Güzelyurt Sahili”

Mahmut Özçınar, katıldığı televizyon programında, seçim çalışmalarını ve yeni dönemde hayata geçireceği projelerini açıkladı.

5 dönemde Güzelyurt'a önemli projeler kazandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özçınar, “ Aynı motivasyonla ve enerjiyle daha çok çalışarak, daha güzel işler yapacağız” dedi...

Özçınar, yerel yönetimlerin en tecrübeli isimlerinden birisi olarak yerel yönetim reformuna da güçlü katkı yapmak adına yeniden aday olduğunu söyledi.

Güzelyurt'un yeni dönemde, yeni belediye binası ile hizmet almaya başlayacağına işaret eden Özçınar, seçimin hemen ardından yeni projelere hız vereceklerini açıkladı.

Özçınar, tasarladıkları dev atılımı da şu sözlerle anlattı:

Güzelyurt Sahil Projesi... Akdeniz'den başlayıp, Güzelyurt'a gelecek bir sahil... Bölünmüş yol, ODTÜ Kalkanlı'dan sahile açılacak yolla birleşecek... Sahil yolu ile sahil değerini bulacak... Projemiz için devletin gerekli birimleri ile yasal mevzuat üzerinde görüşmeler başladı. Başvurusunu yaptığımız Aydınköy, Güneşköy ve Yayla Sahili alanında arazi kullanımı ile sahil düzenleme çalışması yapılacaktır. Proje için bütçemizde kaynak ayrılmıştır.... Körfeze açılıyoruz... Artık Güzelyurtlu sahil kenarında yürüyüşünü yapacak, oturup kahvesini içecek...

Sadece Güzelyurt değil ülke dışında da önemli görevleri olduğuna vurgu yapan Özçınar, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Komite Toplantıları ile Genel Kurula katılım, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Asbaşkanlığı, Ortadoğu Batı Asya Birleşik Kentler Yönetim Kurulu üyeliğinin sürdüğünü anlattı...

Güzelyurt'un gelişmininin sadece bölge halkını değil, ülke genelinde pozitif etki yarattığına işaret eden Özçınar, yeni belediye binasından Güney Kıbrıs'taki komşularının rahatsız olduğunu ifade etti.

Kent Park Projesi, kültür sanat etkinlikleri, altyapı yatırmları, kanalizasyon sistemi ile artık Güzelyurt'ta yeni hamlelerin zamanının geldiğine işaret eden Özçınar, yeni projelerin kesintiye uğramadan yeni dönemde de devam edeceğini kaydetti.

Güzelyurt Sahili ve Kentpark Projesi yanında bir diğer büyük projenin de sosyal konut projesi olduğunu açıklayan Özçınar, “ Planlarımızı yaptık, projelerimizi ouşturduk. Vatandaşımıza uygun fiyata ev yapacacağız. Bu bir vaattir. BU bir sözdür. Sözümüzdür” dedi.

Özçınar, “ İlk kez bölgemize gelen misafirler, kentimizdeki pozitif farkılığı hissediyor. Güzelyurt'un çevresinin geliştiğini, yeşil çevresini görüyor. Bu da bizim için en önemli motivasyon kaynağıdır” diye konuştu.

Belediyenin öz kaynaklarınından da söz eden Özçınar, personel giderleini aşağı çeken, yatırım hamlesini de yukarı taşıyan bir politika yürütüklerini anlattı.

“Biz yapabileceklerimizi söylüyoruz” diyen Özçınar, ülkenin en ucuz belediye hizmetini Güzelyurt'un verdiğini kaydetti.

Özçınar şöyle devam etti:

Bizim tek derdimiz, nasıl daha iyi bir belde yaratabiliriz? Gelir hanemizi nasıl daha iyi bir noktaya getirebiliriz? Gelirimizi yükletmeden hizmet aynı oranda pararlel olamaz. Özkaynaklarımızda artışa gittik. Vatandaşın verdiği verginin, anında hizmet olarak kendisine gittiğini görüyor. Bu bizim en büyük güvencemiz. Sosyal belediyeciliği başlattık. Yaşlılar birimini kurdukç Önzlülük yaptık. 1500 üyeye hizmet veriyoruz. Biz belediyeciliğin yürümesi için kapasitesi artırılmalı. Yerel Yönetim Reformu da ancak bu anlayışla yapılabilir.

Mahmut Özçınar, her gün yeni bir proje ile insanına hizmet veren Güzelyurt Belediyesi'nin projelerinin hızına müteahitlerin yetieşemediğini aktardı.

Özçınar, çöp ve su üretiminin ülkede tek elden yönetilmesi, imar izinlerinin de beldiyelere ait olması gerektiğini sözlerine ekledi.