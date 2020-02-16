Güzelyurt-doğancı arasındaki çift şeritli yol trafiğe kapalı

Doğancı dönel kavşağı ile Doğancı “T” kavşağı arasındaki kesimde, bugün ve yarın asfaltlama yapılacak.

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, asfaltlama çalışması bugün ve yarın 09.00-18.00 saatleri arasında olacak. Doğancı dönel kavşağı ile Doğancı “T” kavşağı arasındaki kesim tamamen, Güzelyurt – Lefke bölünmüş anayolunun ise Güzelyurt – Doğancı istikameti, Bostancı kavşağından itibaren trafiğe kapatılacak.

Ulaşım, Güzelyurt – Lefke tek şeritli anayolundan sağlanırken, Doğancı köyüne ulaşım, Güzelyurt – Lefke tek şeritli anayolu kullanılarak Güneşköy veya Aydınköy üzerinden sağlanacak.

Bu güzergahları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.