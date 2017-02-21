Güzelyurt Hastanesi ihale konusu Mecliste tartışmaya yol açtı

CTP milletvekili Erkut Şahali, Güzelyurt Hastanesi ihale sürecinin araştırılmasına ilişkin bir komite kurulması için dün Meclis’te tartışmalar yaşandığını ancak Sağlık Bakanı’nın toplantıda bulunmadığını söyleyerek bu durumu eleştirdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak, onaya ve bilgiye sunuş işlemleri yapılarak, “Harita Dairesi Değişiklik Yasa Tasarısı”nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oyçokluğuyla, “Eski Eserler Değişiklik Yasa Tasarısı” ile “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Değişiklik Yasa Tasarısı”nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

“TC hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Posta Süreçlerinde Kullanılan ve Offline Olarak Çalışan Yazılımın Online Yapıya Geçirilmesi PTT Matik Cihazları Kurulumu İşlerinin Yürütülmesine ve Elektronik Hizmetlerin Geliştirilmesine İlişkin Protokol” de bilgiye sunuldu.

ŞAHALİ

CTP milletvekili Erkut Şahali, Güzelyurt Hastanesi ihale sürecinin araştırılmasına ilişkin bir komite kurulması için dün Meclis’te tartışmalar yaşandığını ancak Sağlık Bakanı’nın toplantıda bulunmadığını söyleyerek bu durumu eleştirdi.

Meclis’in dün gün boyu bu konunun araştırılması için komite kurulmasını ele alırken, Bakanlık’ta ihale sözleşmesi için imza töreni yapıldığını belirten Şahali, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu eleştirdi.

Şahali, konuya ilişkin mahkeme sürecinin devam ettiğini belirterek, davada sonuç kamu aleyhine olması halinde bunun hesabını kimin vereceğini sordu.

Şahali, “Güzelyurt’a bir hastane yapılması konusunda mecliste mutabakat sözkonusudur ama kuşku varsa hastanenin yapılması yanlıştır. Eğer bu komite işlemeyecekse öneri sahibi Maliye Bakanı bunu geri çeksin” ifadelerini kullandı.

SUCUOĞLU

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, ihalenin imza töreni için çok önceden bir gün belirlendiğini belirtti.

Sucuoğlu, alınan mahkeme kararlarını ve Başsavcılıktan gelen yazıyı okudu.

Söz konusu yazılarda, yeni Güzelyurt Hastanesi ihalesine yönelik Sağlık Bakanlığı’nın ihale şartnamesine uygun olarak sözleşmeyi imzalamakla yükümlü olduğu sonucu çıktığını söyleyen Sucuoğlu, tazminat davası da açıldığını belirtti.

Güzelyurt halkının olaylara anlam veremediğini, hastanenin kurulup kurulmayacağından emin olmadığını söyleyen Sucuoğlu, araştırma komitesi kurulmasından yana olduklarını, ortada dedikodudan başka bir şey bulunmadığını kaydetti.

Sucuoğlu’nun konuşması sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz alarak soru sordu. İhale Komisyonu’nun ihaleyi iptal ettiğini, mahkeme sürecinin başladığını söyleyen Erhürman, hukuka aykırı bir işlem varsa, bu işlemin geri alınması gerektiğini, konunun komitede araştırılacağını ifade etti

Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, araştırma komitesinin kurulmasının icraatı engellemeyeceğini, araştırmanın yapılacağını belirtti.

Denktaş, “Siz siyasetin hatalı olduğu konusunda kararınızı vermiş durumdasınız. Bu yanlış” dedi.

Denktaş, yaşanan süreci anlatarak, komisyonunun hatası bulunmadığını, Müteahhitler Birliği içinde oluşan çarkın dönmesinin engellenmesinin sorun olduğunu söyledi. Denktaş, bazı müteahhitlerin kendi arasında paslaşmasının da ele alınması gerektiğini vurguladı.

İnşaat encümeninin müteahhitler birliğinde toplandığını, bunun yanlış olduğunu belirten Denktaş, bunların ortaya çıkması için komite kurulmasını istediklerini kaydetti.

Denktaş, boykot kararının da yanlış olduğunu, bu konuda mali polisin de devrede olduğunu, inceleme yapılacağını ifade etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bu sırada söz alarak, Müteahhitler Birliği’nin haklı veya haksız olduğuna ilişkin bir konuşması olmadığını, hiçbir konuşmasında da birlik ve üyelerine değinmediğini kaydetti.