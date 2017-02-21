 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.123
  • Altın 143,136
  • Dolar 3,6169
  • Euro 3,8134
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKANijerya'nın Lagos kentinde yangın

Güzelyurt Hastanesi ihale konusu Mecliste tartışmaya yol açtı

» »
Güzelyurt Hastanesi ihale konusu Mecliste tartışmaya yol açtı
CTP milletvekili Erkut Şahali, Güzelyurt Hastanesi ihale sürecinin araştırılmasına ilişkin bir komite kurulması için dün Meclis’te tartışmalar yaşandığını ancak Sağlık Bakanı’nın toplantıda bulunmadığını söyleyerek bu durumu eleştirdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak, onaya ve bilgiye sunuş işlemleri yapılarak, “Harita Dairesi Değişiklik Yasa Tasarısı”nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oyçokluğuyla, “Eski Eserler Değişiklik Yasa Tasarısı” ile “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Değişiklik Yasa Tasarısı”nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

“TC hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Posta Süreçlerinde Kullanılan ve Offline Olarak Çalışan Yazılımın Online Yapıya Geçirilmesi PTT Matik Cihazları Kurulumu İşlerinin Yürütülmesine ve Elektronik Hizmetlerin Geliştirilmesine İlişkin Protokol” de bilgiye sunuldu.

ŞAHALİ

CTP milletvekili Erkut Şahali, Güzelyurt Hastanesi ihale sürecinin araştırılmasına ilişkin bir komite kurulması için dün Meclis’te tartışmalar yaşandığını ancak Sağlık Bakanı’nın toplantıda bulunmadığını söyleyerek bu durumu eleştirdi.

Meclis’in dün gün boyu bu konunun araştırılması için komite kurulmasını ele alırken, Bakanlık’ta ihale sözleşmesi için imza töreni yapıldığını belirten Şahali, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu eleştirdi.

Şahali, konuya ilişkin mahkeme sürecinin devam ettiğini belirterek, davada sonuç kamu aleyhine olması halinde bunun hesabını kimin vereceğini sordu.

Şahali, “Güzelyurt’a bir hastane yapılması konusunda mecliste mutabakat sözkonusudur ama kuşku varsa hastanenin yapılması yanlıştır. Eğer bu komite işlemeyecekse öneri sahibi Maliye Bakanı bunu geri çeksin” ifadelerini kullandı.

SUCUOĞLU

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, ihalenin imza töreni için çok önceden bir gün belirlendiğini belirtti.

Sucuoğlu, alınan mahkeme kararlarını ve Başsavcılıktan gelen yazıyı okudu.

Söz konusu yazılarda, yeni Güzelyurt Hastanesi ihalesine yönelik Sağlık Bakanlığı’nın ihale şartnamesine uygun olarak sözleşmeyi imzalamakla yükümlü olduğu sonucu çıktığını söyleyen Sucuoğlu, tazminat davası da açıldığını belirtti.

Güzelyurt halkının olaylara anlam veremediğini, hastanenin kurulup kurulmayacağından emin olmadığını söyleyen Sucuoğlu, araştırma komitesi kurulmasından yana olduklarını, ortada dedikodudan başka bir şey bulunmadığını kaydetti.

Sucuoğlu’nun konuşması sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz alarak soru sordu. İhale Komisyonu’nun ihaleyi iptal ettiğini, mahkeme sürecinin başladığını söyleyen Erhürman, hukuka aykırı bir işlem varsa, bu işlemin geri alınması gerektiğini, konunun komitede araştırılacağını ifade etti

Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, araştırma komitesinin kurulmasının icraatı engellemeyeceğini, araştırmanın yapılacağını belirtti.

Denktaş, “Siz siyasetin hatalı olduğu konusunda kararınızı vermiş durumdasınız. Bu yanlış” dedi.

Denktaş, yaşanan süreci anlatarak, komisyonunun hatası bulunmadığını, Müteahhitler Birliği içinde oluşan çarkın dönmesinin engellenmesinin sorun olduğunu söyledi. Denktaş, bazı müteahhitlerin kendi arasında paslaşmasının da ele alınması gerektiğini vurguladı.

İnşaat encümeninin müteahhitler birliğinde toplandığını, bunun yanlış olduğunu belirten Denktaş, bunların ortaya çıkması için komite kurulmasını istediklerini kaydetti.

Denktaş, boykot kararının da yanlış olduğunu, bu konuda mali polisin de devrede olduğunu, inceleme yapılacağını ifade etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bu sırada söz alarak, Müteahhitler Birliği’nin haklı veya haksız olduğuna ilişkin bir konuşması olmadığını, hiçbir konuşmasında da birlik ve üyelerine değinmediğini  kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!21 Şubat 2017 Salı 08:34
  • Dipkarpaz’da zeytin üreticilerine eğitim verilecek20 Şubat 2017 Pazartesi 15:51
  • Dürüst: “eleştirmek değil, çalışmak gerek”20 Şubat 2017 Pazartesi 15:51
  • “Sözleşmenin bugün imzalanmasını anlamak mümkün değildir”20 Şubat 2017 Pazartesi 15:50
  • Araştırma Komitesi meclisten onay aldı20 Şubat 2017 Pazartesi 15:46
  • TDP heyeti, EL-SEN'i ziyaret etti20 Şubat 2017 Pazartesi 13:28
  • 2017 yılı sarı basın kartları gazetecilere verilmeye başlandı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:22
  • Tarımsal ilaçların kullanımı ile ilgili panel düzenleniyor20 Şubat 2017 Pazartesi 13:21
  • KTTB Başkanı Arifoğlu: “Genel Sağlık Sigortası’nın çıkarılması çok önemli”20 Şubat 2017 Pazartesi 11:58
  • Ombudsman Komitesi, 3 Ombudsman raporunu karara bağladı20 Şubat 2017 Pazartesi 11:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti