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Güzelyurt hastanesi ihalesi tamam

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Erhürman: Güzelyurtlulara ve halka hayırlı olsun
Güzelyurt hastanesi ihalesi tamam

Erhürman, proje İhalesi tamamlanan Güzelyurt Hastanesi için Sağlık Bakanlığını tebrik etti, başta Güzelyurtlular ve halka hayırlı olmasını diledi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Erhürman “Sağlık Bakanlığımızın uzun bir süreden beri üzerinde çalıştığı Güzelyurt Hastanesi 2. Etap Projesi’nin ihalesi bugün sonuçlandı. Sağlık Bakanlığımızı tebrik eder, başta Güzelyurtlular olmak üzere halkımıza hayırlı olmasını dilerim.”ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı da bugün Güzelyurt Hastanesi II. Etap Projesi ile ilgili açıklama yapmış, Güzelyurt Hastanesi II. Etap Projesinin bugün sonuçlandığını açıklamıştı.

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