Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu toplandı

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu corona virüsüne karşı alınacak önlemler konusuyla ilgili bugün yeniden bir araya geldi.

Güzelyurt Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda sosyal yardım alan kişilere gıda, hijyen ve ilaç tedariki yapılması ile açık bulundurulması zorunlu olan işyerlerinin hijyen ve sağlık denetimlerinin devam edeceği kararı alındı.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu toplantı öncesi yaptığı açıklamada vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm çalışmaların yapıldığına dikkat çekti.

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu’nda alınan kararlar:

1- İlçe sınırlarında Sosyal Yardım Dairesinin belirleyeceği kişilere

a) Hijyen

b) Gıda paketi

Güzelyurt Kaymakamlığı ile Güzelyurt Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

2- İlaç tedariki; Güzelyurt Kaymakamlığı ve Güzelyurt Belediyesi Muhtarlıklarla birlikte tedarik edilmesi sağlanacaktır.

3- İşçi yatı evlerinin denetimini; Güzelyurt Kaymakamlığı, Güzelyurt Belediyesi ve Çevre Koruma Dairesi yapacaktır.

4- İlçe içinde açık bulundurulması zorunlu olan işyerlerinin hijyen ve sağlık denetimleri devam edecektir.

Savaş Orakçıoğlu Güzelyurt Kaymakamı

Mahmut Özçınar Güzelyurt Belediye Başkanı

Piyade Yüzbaşı Ferdi Behlül Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

Başmüfettiş Cem Kayabaşı Güzelyurt Polis Müdürlüğü

Levent Arıkoğlu Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürü

Yılmaz Müftü Güzelyurt Kaymakamlığı Müfettişi

Erdal Erçin Temel Sağlık Dairesi Güzelyurt Şube Sorumlusu Amiri

Fatma Dadaş Sosyal Yardım Dairesi

Eren Ersinler Çevre Koruma Dairesi