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Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu toplandı

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Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu toplandı
Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu toplandı

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu corona virüsüne karşı alınacak önlemler konusuyla ilgili bugün yeniden bir araya geldi.

Güzelyurt Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda sosyal yardım alan kişilere gıda, hijyen ve ilaç tedariki yapılması ile açık bulundurulması zorunlu olan işyerlerinin hijyen ve sağlık denetimlerinin devam edeceği kararı alındı.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu toplantı öncesi yaptığı açıklamada vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm çalışmaların yapıldığına dikkat çekti.

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu’nda alınan kararlar:

1- İlçe sınırlarında Sosyal Yardım Dairesinin belirleyeceği kişilere
a) Hijyen
b) Gıda paketi
Güzelyurt Kaymakamlığı ile Güzelyurt Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

2- İlaç tedariki; Güzelyurt Kaymakamlığı ve Güzelyurt Belediyesi Muhtarlıklarla birlikte tedarik edilmesi sağlanacaktır.

3- İşçi yatı evlerinin denetimini; Güzelyurt Kaymakamlığı, Güzelyurt Belediyesi ve Çevre Koruma Dairesi yapacaktır.

4- İlçe içinde açık bulundurulması zorunlu olan işyerlerinin hijyen ve sağlık denetimleri devam edecektir.

Savaş Orakçıoğlu Güzelyurt Kaymakamı
Mahmut Özçınar Güzelyurt Belediye Başkanı
Piyade Yüzbaşı Ferdi Behlül Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
Başmüfettiş Cem Kayabaşı Güzelyurt Polis Müdürlüğü
Levent Arıkoğlu Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürü
Yılmaz Müftü Güzelyurt Kaymakamlığı Müfettişi
Erdal Erçin Temel Sağlık Dairesi Güzelyurt Şube Sorumlusu Amiri
Fatma Dadaş Sosyal Yardım Dairesi
Eren Ersinler Çevre Koruma Dairesi

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