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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu toplantısı gerçekleşti

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Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Kaymakamlık’ta gerçekleşen toplantıda yangın tehditlerinin önüne geçmek için kararlar alındı.
Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu toplantısı gerçekleşti

Elektrik yüksek gerilim hatlarının altındaki ve trafoların etrafındaki otların temizlenmesine karar verilen açıklamada, elektrik hatlarına temas eden ağaç dallarının Elektrik Kurumu, Orman Dairesi ve Belediye işbirliğinde budanması veya kesilmesi kararlaştırıldı.

Ekin hasat döneminde hasat esnasında tarlada sabanı üzerinde takılmış bir traktörün hazır bulunması ve hasattan sonra tarlanın etrafına sürülmesine karar verilen toplantıda bahçelerin etrafının sürülmesi kararı alındı.

Orman alanlarına yakın arazilerde ekili olan alanlarda ve boş arazilerde yangın riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırılan toplantıda, piknik alanlarının etrafının temizlenmesi, ova ve orman yollarının kontrol edilerek olası yangın müdahalesine uygun hale getirilmesi kararları da alındı.

Toplantıda alınan diğer kararlar şöyle:

“Askeri atış alanında muhtemel yangınlara karşı gerekli emniyet tedbirlerinin alınması. Ara bölgede oluşabilecek yangınların KKTC sınırlarına geçmesini engelleyecek tedbirlerin alınması. Bölgede muhtemel yangınlara karşı sürekli konuşlanacak paletli bir greyder, ekskavatör ve bir lobedin temin edilmesi”

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